Corse : un pont aérien avec le Maroc pour recruter des cueilleurs de clémentines

publié le 09/10/2020 à 12:46

C'est l'heure de la cueillette des clémentines en Corse et il faut croire que ce n'est pas un savoir-faire français. L'île de Beauté embauche pour cette tâche 900 travailleurs du Maroc depuis une soixantaine d'années. Un pont aérien est mis en place entre Casablanca et Bastia. Le premier vol doit atterrir ce vendredi 9 octobre.

C'est au Maroc que les producteurs corses trouvent les meilleurs cueilleurs, formés. Ils resteront sur place 3 ou 4 mois. Ils sont rompus à ce travail physique. "Il y a une difficulté de travail qu'il ne faut pas cacher", explique Joseph Colombani, président de la Chambre d'agriculture de Haute-Corse.

"Je ne porte pas de jugements, simplement un constat. Tout le monde peut venir ramasser les clémentines en Corse, explique-t-il à RTL. Sauf que ceux qui tiennent la distance, ce sont souvent les groupes de travailleurs marocains."

Des craintes légitimes ou du racisme déguisé ?

Cette opération est très critiquée. D'abord pour des raisons sociales : il y a 28.000 chômeurs sur l'île. Ensuite, pour des raisons sanitaires : la circulation de la Covid. Didier Leschi, directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui organise l'opération, assure que le processus médical est strict.

"On les teste avec des tests PCR avant de partir et on les re-teste après l'arrivée et 7 jours après, explique Didier Leschi. Il y a moins de risques avec ces saisonniers qu'il y en a eu durant toute la saison touristique."

"C'est une fausse crainte, ajoute le directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Je crains qu'elle ne soit amplifiée parce que ce sont des personnes venues du Maroc. Si elles venaient du Maroc, il y aurait moins de crainte."