VIDÉO - L214 : nouvelles images d'horreur dans un élevage intensif de cochons

publié le 08/10/2020 à 09:44

L'association de protection des animaux L214 a publié une nouvelle vidéo ce jeudi 8 octobre. Dans celle-ci, de nouvelles images d'horreur qui montrent les conditions abominables dans lesquelles vivent les cochons d'un élevage intensif en Auvergne.

Ce jeudi est une date stratégique pour L214. La publication de cette nouvelle enquête "vise à attirer l’attention des députés sur la réalité de l’élevage intensif à l’occasion de l’examen en séance publique à l’Assemblée nationale d’une proposition de loi sur la condition animale", a déclaré l'association dans son communiqué.

En effet, les députés vont devoir se prononcer aujourd'hui : est-ce que oui ou non, ils soutiennent ce modèle d'élevage. Ainsi, afin de tirer la sonnette d'alarme une dernière fois avant la décision, L214 a dévoilé des images tournées dans un élevage intensif situé à Barrais-Bussolles dans l'Allier. L214 précise que "l'établissement à récemment reçu l'autorisation de la préfecture pour engraisser 6.000 cochons en simultané" et que son propriétaire est aussi le président de l'une des plus grosse coopératives françaises de porc, Cirhyo.

Dans cette nouvelle vidéo, les images font froid dans le dos : on y voit des cochons malades, d'autres présentant de gros problèmes de peau. Dans cet espace bien trop étroit, les porcelets se mutilent les uns les autres. Bien qu'il y ait plusieurs bidons de médicaments, un nombre important de cadavres de porcs jonchent le sol de l'établissement. Durant leur courte vie, ces porcelets ne connaîtrons jamais le sol extérieur et se contenteront d'un sol en plastique ou béton.

L'association de protection animale a déposé plainte contre l'établissement auprès du procureur de Cusset pour mauvais traitement.