Coronavirus : le tourisme dans l'Hexagone sauvé par les Français cet été

publié le 22/09/2020 à 08:16

Les chiffres de fréquentation sont impressionnants. Un peu contraints et forcés parfois faute de pouvoir s'envoler pour l'étranger, certains touristes ont redécouvert cet été les joies de passer leurs vacances en France. Il faut bien se rappeler que notre pays propose une diversité de paysages comme aucun autre. En fin de compte, 94% des Français partis en vacances cet été sont restés dans l'Hexagone.

Ce chiffre hallucinant devrait permettre de sauver la saison et même de parfois de battre des records de fréquentation. C'est le cas dans le Gers, où les responsables se frottent les mains. Le département n'avait pas connu un tel engouement depuis bien longtemps.

"C'est la bonne nouvelle du Covid", se réjouit Patrick Goas, propriétaire du camping Domaine lacs de Gascogne, "des gens d'Agen, de Pau, de Bordeaux [...] ont découvert un endroit, à une heure de Toulouse, où ils peuvent complètement se déconnecter".

Il en résulte une saison presque normale. L'hébergement à la ferme a même battu des records dans le Gers, notamment pour les chambres d'hôte et la boutique de Marie-Noëlle et Daniel Gesta, à Castelnau-Barbarens. "Le chiffre d'affaires de juillet est plus important que celui de juillet 2019", se réjouit le propriétaire. "On est heureux et contents, c'est un bel été, on a bien travaillé", résume Marie-Noëlle.