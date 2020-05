Déconfinement : qu’est-ce qu'un "motif impérieux" ?

et AFP

publié le 08/05/2020 à 07:02

"Le virus ne se déplace pas tout seul et nous devons continuer à lutter contre la circulation de ce virus. Les infractions à ces règles continueront d'être sanctionnées", a expliqué Christophe Castaner dans sa prise de parole lors de la présentation de la suite du plan du gouvernement pour le 11 mai.

S'il sera possible de se déplacer sans attestation dans un rayon de 100 kilomètres autour de son domicile, il faudra en avoir une pour tout autres déplacements au-delà des 100 kilomètres, comme l'a révélé le ministre de l'Intérieur. Afin de permettre les déplacements nécessaires aux Français, des "motifs impérieux" feront office de laissez-passer.

Plus précisément, les seules raisons valables de ces déplacements seront d'abord d'ordre professionnel, pour des "métiers qui exigent une mobilité, comme les routiers, par exemple", indique Christophe Castaner.

Il faudra alors se munir d'une attestation employeur. Les motifs impérieux valent aussi pour les raisons familiales à partir du moment où elles concernent "un deuil ou une aide à apporter à une personne vulnérable". Cependant, un déplacement dans une résidence secondaire ne fait pas partie des motifs familiaux impérieux.

"La France est divisée en deux"

Après deux mois de confinement globalement respecté sur l'ensemble du territoire, qui ont permis une nette décrue de la pandémie, "la France est divisée en deux", a constaté jeudi le Premier ministre, Édouard Philippe, accompagné de nombreux ministres, lors d'une conférence de presse à Matignon.

Étant donné que le virus circule encore et que la tension et le risque de saturation dans les hôpitaux l'exigent, quatre régions (Ile-de-France, Hauts-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté) restent classées en rouge, ainsi que le département de Mayotte, où le déconfinement est même renvoyé au-delà du 11 mai.

Cela place 32 départements au total et près de 27 millions d'habitants dans un confinement encore très contrôlé. Tout le reste du pays passe au vert sur la carte. Mais même dans ces régions, les plages resteront fermées avec des réouvertures au cas par cas, sur autorisation des préfets.