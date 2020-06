Coronavirus en Allemagne : 360.000 personnes de nouveau confinées

et AFP

publié le 23/06/2020 à 11:39

L'Allemagne a annoncé le 23 juin que l'ensemble du canton de Gütersloh, dans l'Ouest du pays, où vivent 360.00 personnes, allait être reconfiné après l'apparition d'un foyer de contamination dans un grand abattoir, où plus de 1.500 cas d'infections ont été détectés.

"Nous n’avons jamais vu, jusque-là, un foyer de contamination aussi important en Rhénanie-du-Nord-Westphalie", a expliqué le ministre-président du Land, Armin Laschet (CDU), le 21 juin, à l’issue d’une réunion avec la cellule de crise établie à Gütersloh.

Le gouvernement allemand avait envoyé l'armée sur place, afin de faciliter la mise en place du dépistage des 6.700 employés de l'abattoir, dont de très nombreux travailleurs roumains et bulgares, embauchés via des contrats de sous-traitance et habitant dans des logements collectifs surpeuplés.

Enjeux politiques

Armin Laschet, est l'un des candidats à la présidence de la CDU, et pourrait ainsi devenir le successeur d'Angela Merkel, lors des élections à la chancellerie allemande, prévues à l'automne 2021. Partisan d'un confinement pas trop strict, il joue gros avec cette affaire de reconfinement. Il est déjà critiqué par une partie de son camp, qui l'accuse de ne pas avoir pris assez au sérieux la gravité du virus.