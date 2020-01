SNCF, RATP : comment les grévistes seront-ils payés ?

publié le 17/01/2020 à 17:39

Dans les transports, la grève coûte cher. Si pour la SNCF et la RATP les pertes se comptent en centaines de millions d'euros, les grévistes, eux-aussi, souffrent financièrement. Après plus de 40 jours de grève depuis le 5 décembre dernier, les fiches de paie des grévistes se retrouvent sévèrement amputées.

Comme le précise BFM TV, après la grève de 1995, des règles ont été inscrites au Journal Officiel indiquant qu'il revient "aux agents de compenser quelques jours d'absence par des jours de congé, ou par l'étalement des retenues" de salaire des grévistes. Mais à la SNCF comme à la RATP, il n'a pas l'air d'en être question.

Si Jean-Luc Mélenchon a lancé sur BFM TV un appel "à la direction de la SNCF et de la RATP de faire preuve d'humanité en étalant le manque à gagner", Didier Mathis, secrétaire général de l'Unsa Ferroviaire, s'inquiète : "ça va faire mal". "La direction ne veut rien savoir sur l'étalement, explique-t-il. Elle va nous faire payer cash les jours de grève. L'entreprise a la pression du gouvernement et il n'ont pas l'intention de négocier quoi que ce soit".

Les salariés en grève sont inquiets et épuisés Frédéric Ruiz, représentant CFE-CGC de la RATP





À la RATP, même crainte pour les grévistes. Frédéric Ruiz, représentant CFE-CGC au sein du réseau des transports parisiens explique : "La direction des ressources humaines ne veut rien savoir, il n'y aura pas d'étalement et aucune négociation n'est possible. Certains n'auront pas de paye en janvier. Pour février, ce sera certainement la même chose, c'est ce qui explique que le trafic reprend peu à peu. Les salariés en grève sont inquiets et épuisés".

Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, abonde dans le sens des deux institutions. Toujours sur BFM TV, elle déclare : "Il faut être intransigeant, aucun jour de grève ne doit être payé".

Pour éviter un gouffre budgétaire trop important, certains grévistes ont posé des jours de repos pendant le mouvement, d'autres ont été placés en arrêt maladie. Ceux qui, depuis le premier jour, se sont déclarés grévistes , seront en première ligne pour bénéficier des différentes cagnottes mises en place pour soutenir le mouvement.

La CGT a ainsi réuni 2.235.010 €, notamment grâce à l'appui du Stream reconductible lancé sur Twitch depuis le premier jour de grève sans interruption.