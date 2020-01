Les infos de 18h - Grève RATP : "On n'est pas dans un salon de thé !" dit Mélenchon

publié le 13/01/2020 à 18:50

Au quarantième jour de grève dans les transports, ce lundi 13 janvier, la mobilisation est au plus bas. Avec 4,3 % de grévistes à la SNCF, moins d'un conducteur sur quatre est en grève. Le gouvernement, lui, poursuit le dialogue avec les avocats et les enseignants. Mais pour l'instant pas de sortie de crise en vue. Seules la CFDT et l'UNSA ont lâché après l'abandon provisoire de l'âge pivot.

Les autres, CGT en tête, réclament toujours le retrait pur et simple du projet. Le leader, Philippe Martinez, était cet après-midi au côté du chef de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon au dépôt de bus RATP de Vitry-sur-Seine. Ils étaient venus soutenir trois grévistes convoqués par leur direction pour des incidents et des injures homophobes contre des non-grévistes.

Sur une scène improvisée, politiques et syndicalistes se sont succédés au micro, comme Philippe Martinez qui a assuré vouloir "soutenir l'ensemble des salariés". Devant lui, des centaines de grévistes sont venus supporter sans réserve les trois conducteurs convoqués. Le père de l'un d'entre eux, Alain, a tenu à défendre son fils et ses collègues : "Ils ont chanté une chanson. Effectivement elle était peut-être mal à propos mais c'était simplement une chanson".

Dans la foule, Jean-Luc Mélenchon a également pris leur défense : "On n'est pas dans un salon de thé ! On est dans la lutte, pas à un gala. Vous voulez que je fasse la liste des injures que les Français manient tous les jours ? Ce n'est pas vrai, ils ne sont pas homophobes." Entendus par leur direction ce lundi après-midi, les trois salariés risquent toutefois la révocation pour faute lourde.

À écouter également dans ce journal

Australie - Les pompiers australiens ont annoncé ce matin avoir réussi à maîtriser le plus important feu du pays qui était hors de contrôle depuis presque trois mois. De la pluie est également prévue ce mardi.

Royaume-Uni - Convoqué par la Reine ce lundi, le prince Harry s'est accordé avec Elizabeth II sur une "période de transition" au Royaume-Uni après avoir annoncé avec son épouse Meghan qu'ils prenaient leur distance avec la famille royale.

Cinéma - La France sera représentée aux Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger par "Les Misérables" de Ladj Ly, primé au festival de Cannes par le prix du Jury.