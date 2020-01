publié le 13/01/2020 à 23:33

"Suite aux perturbations engendrées par la grève nationale interprofessionnelle, des mesures d'indemnisation exceptionnelles sont mises en place pour les abonnés TGV InOui, TGV Max et TER", explique la SNCF dans un tweet.

La SNCF cherche à reconquérir la confiance des Français, alors que le trafic reprend sur une grande partie du réseau. Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, estimait à 400 millions d'euros le manque à gagner pour l'entreprise pour les 20 premiers jours de grève, le 24 décembre dernier. C'était sans compter les gestes commerciaux que l'entreprise devra faire.

La société de chemins de fer a mis en vente 500.000 billets de TGV et d'Intercités à moins de 40 euros, s'ils sont réservés avant le 19 janvier. Les échanges et annulations des billets déjà achetés sont possibles jusqu'à la même date, même si le billet mentionne "non échangeable/non remboursable".

Les abonnements de TER remboursés pour décembre

Les abonnements annuels, mensuels et hebdomadaires des forfaits InOui seront à moitié prix pour le mois de février, sans démarche à effectuer. Des réductions supplémentaires seront adressées par mail aux abonnés ayant subi de fortes perturbations, à savoir moins de 1 TGV sur 3 pendant 10 jours en décembre.

Le forfait de l'abonnement TGV Max de décembre 2019 sera réduit de 50 % avec une remise sur la facturation du mois de février, sans démarche. Les abonnements de TER de décembre seront, eux, intégralement remboursés avec un prélèvement du mois de février annulé. Pour les utilisateurs de forfaits hebdomadaires et mensuels, ils pourront se faire rembourser leur abonnement à partir du 15 janvier sur le site TER de leur région.

Quant à la RATP, elle a aussi annoncé le remboursement de son forfait pour le mois de décembre.

📍 Suite aux perturbations engendrées par la grève nationale interprofessionnelle, des mesures d'indemnisation exceptionnelles sont mises en place pour les abonnés @TGVINOUI, #TGVMax & #TER

👉 Le détail par type d'abonnement ⬇ pic.twitter.com/zzRiC99zOS — SNCF (@SNCF) January 10, 2020