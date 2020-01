publié le 15/01/2020 à 08:48

Si les grèves contre la réforme des retraites ont fortement perturbé les transports, ce n'est pas le cas pour le vélo. Les ventes de bicyclettes sont montées en flèche à Paris et en Île-de-France depuis le début de mouvement le jeudi 5 décembre dernier. Faire du vélo au quotidien est une habitude que commencent à prendre de nombreux Français à tel point que des embouteillages sur les pistes cyclables parisiennes sont visibles aux heures de pointe.

Au mois de décembre, les différents capteurs disséminés dans la capitale ont comptabilisé près de 89 passages de vélos contre 38 l’année dernière. Un chiffre en forte hausse et sur certaines artères, il y a même presque autant de vélos que de voitures. En réalité, la tendance vélo dans la capitale n'a pas attendu la grève puisqu'elle a commencé dès le mois de septembre avec une hausse de fréquentation de 54% par rapport à 2019.

La France est en train de faire sa "vélorution", un phénomène accentué par la grève et poussé par les ventes de vélos électriques. Il est visible dans toutes les métropoles puisqu'à Bordeaux, ce sont près de 10.000 cyclistes qui jouent de la pédale quotidiennement depuis 2017 et Lille et Lyon font partie des villes du monde où la pratique du vélo a le plus progressé entre 2017 et 2018 selon une étude.

La France encore en retard sur ses voisins européens

Les raisons pour lesquelles nous nous mettons de plus en plus au vélo sont toutes simples. C’est pratique, cela nous fait du bien et c’est facile. C’est un choix surtout urbain fait par des maires assez offensif sur le sujet comme à Grenoble, Strasbourg ou Paris mais la France accuse encore un retard dans le domaine sur ses voisins européens.

En effet, seulement 3% des déplacements des Français se font à vélo, soit le 25e total européen. Avec son plan vélo, le gouvernement voudrait que 9% de ses concitoyens circulent à bicyclette en 2024. Un projet difficilement réalisable car en zone rurale, les distances sont plus longues et en banlieue de grande métropole, c’est avant tout la voiture qui est privilégiée.

L'intérêt pour le vélo est même devenu un des enjeux des prochaines élections municipales. Quand on regarde les programmes, on peut même aller jusqu'à se demander si les candidats se sont déjà déplacés autrement qu’en deux roues sans moteur. Le magazine Lyon Capitale évoque même du "bikewashing" dans la capitale des Gaules tant les prétendant à l’hôtel de ville se servent de la figure du cycliste pour vendre leur projet.

Le plus

En Australie, il faut mieux être un wallaby qu’un dromadaire. Ce week-end, le monde s’indignait de l'abattage de 5.000 dromadaires fuyant les incendies et menaçant les habitants du sud-est du pays en proie aux flammes. Désormais, depuis les hélicoptères, on ne tire plus mais on distribue des carottes pour sauver ces animaux de la famine. Espèce classée en danger, le wallaby est protégé contrairement au dromadaire qui lui est considéré comme nuisible en Australie.

La note

8 / 20 au PDG de Total qui n'est pas vraiment pressé face au réchauffement climatique.

Patrick Pouyané a regretté ce mardi 14 janvier, lors d’une réunion à Paris, que le débat sur la crise climatique était "trop manichéen", au moment où le secteur des hydrocarbures est sous pression pour agir. Il a estimé que la solution "prendra du temps".