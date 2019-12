Retraites : quelques centaines de manifestants à Paris au lendemain de Noël

publié le 27/12/2019 à 03:24

Au 22e jour de la mobilisation contre la réforme des retraites, plusieurs centaines de manifestants ont répondu à l'appel des cheminots au lendemain de Noël. Ils ont défilé, jeudi 26 décembre, à Paris en contestation du projet du gouvernement.

Géraldine Doriath, infirmière dans un grand hôpital psychiatrique parisien de 47 ans, est venue en blouse. "On parle moins de la mobilisation avec les fêtes mais je n'ai pas le sentiment qu'il y ait un essoufflement. Ce matin encore, j'étais à un piquet de grève du métro, on ne se sent pas tout seul." "L'enjeu, c'est de pouvoir partir à taux plein et en bonne santé", estime de son côté Catherine Delgado, 52 ans, consultante dans un cabinet d'expertise en analyse économique et sociale à Paris.

Organisée par la coordination francilienne des agents SNCF et RATP, sans leaders syndicaux, la manifestation de jeudi rassemblait des cheminots mais aussi des "gilets jaunes". "On ne porte pas la même chasuble, mais on se bat pour la même vie", a déclaré Jérôme Rodrigues, figure du mouvement des "gilets jaunes", au micro à la fin de la manifestation.

De nombreux représentants de différents secteurs de la RATP lui ont succédé. Ils se sont félicités du "dynamisme" de la manifestation, appelant à la convergence entre "le public et le privé, les gilets jaunes et les étudiants", et souhaitant au gouvernement "un bon réveillon".