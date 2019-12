Grève SNCF : les prévisions de trafic du vendredi 27 décembre

publié le 26/12/2019 à 17:20

Cela fait maintenant 23 jours que les agents de la SNCF sont en grève. À partir de ce vendredi 27 décembre, le mouvement de grève contre la réforme des retraites de décembre 2019 dépasse la durée de celui de 1995, qui avait tenu 22 jours. Ce jeudi, le taux de grévistes SNCF était en légère baisse (9,6%), avec tout de même 42,1% des conducteurs en grève. Ce vendredi 27 décembre, le trafic restera donc "très perturbé".



Selon la SNCF, 6 TGV sur 10 circuleront. Au niveau des TER, 4 trains sur 10 seront en partance. Du côté des Transiliens, 1 train sur 5 en moyenne circulera. Le trafic sera très perturbé pour les Intercités, avec 1 train sur 3.

Dans le réseau francilien, le trafic est également fortement perturbé pour les RER et notamment le A qui ne circulera qu'aux heures de pointe. À l'international, le trafic reste aussi relativement perturbé avec 4 trains sur 5 pour Eurostar, 2 Thalys sur 3 et 2 Lyria sur 5.



Le trafic TGV en détails

Axe Est : 1 train sur 2. Axe Atlantique : 3 trains sur 5. Axe Nord : 3 trains sur 5. Axe Sud-Est : 2 trains sur 3. Intersecteurs : 1 train sur 2. Ouigo : 7 trains sur 10

Le trafic TER en détails

Auvergne-Rhône-Alpes : 7 trains sur 10.

Bourgogne-Franche-Comté : 4 trains sur 10.

Bretagne : 5 trains sur 10.

Centre-Val-de-Loire : 4 trains sur 10.

Grand-Est : 4 trains sur 10.

Hauts-de-France : 4 trains sur 10.

Normandie : 4 trains sur 10.

Nouvelle-Aquitaine : 4 trains sur 10.

Occitanie : 5 train sur 10.



Pays-de-la Loire : 5 trains sur 10.

Provence-Alpes-Côte-d'Azur : 4 trains sur 10.

Le trafic RER en détails

RER A - 1 train sur 2 en moyenne uniquement aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy. L’interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture.



RER B - Nord : 1 train sur 3 toute la journée. L’interconnexion est suspendue à Gare du Nord.



RER C - 1 train sur 5 en moyenne. 2 trains par heure en heures de pointe sur les branches Paris Austerlitz - Dourdan, Paris Austerlitz - Étampes et Paris Austerlitz - Massy. 1 train par heure entre Paris-Austerlitz et Juvisy en heures creuses.



RER D - Nord : 3 trains par heure sur la branche Paris - Villiers-le-Bel et 2 trains par heure entre Paris-Nord et Orry-la-Ville uniquement en heures de pointe. Desserte complétée par des arrêts TER en gares de Creil et Chantilly.

Sud : 2 trains par heure en heures de pointe et 1 train par heure en journée sur les branches Paris-Gare-de-Lyon - Corbeil et Paris-Gare-de-Lyon - Melun. L’interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.



RER E - 1 train sur 3 en moyenne sur la branche Haussmann - Chelles. 3 trains par heure au départ de Paris-Est sur la branche Villiers - Tournan, tous les arrêts sont desservis de Rosny-Bois-Perrier à Tournan, uniquement en heures de pointe.

Le trafic francilien en détails

Ligne H - 2 trains sur 5 en moyenne. Les branches Ermont – Persan et Montsoult – Luzarches ne sont pas desservies. La liaison Creil – Persan – Valmondois – Pontoise est assurée en bus.



Ligne J - 1 train sur 3 en moyenne sur toutes les branches.



Ligne K - 1 train sur 2, desserte renforcée par un service de bus.



Ligne L - 1 train sur 2 en moyenne sur les branches Paris-Saint-Lazare - Versailles et Paris-Saint-Lazare - Saint-Nom-La-Bretèche. La branche Paris Saint-Lazare - Cergy-le-Haut est desservie par 1 train par heure en heures creuses puis à partir de 19h00.



Ligne N - 1 train par heure sur toutes les branches.



Ligne P - 1 train sur 3 en moyenne sur la branche Paris-Est - Meaux. Les branches Provins, Coulommiers, La Ferté-Milon et Esbly ne sont pas desservies. La gare de Château-Thierry est desservie par 2 allers-retours TER.



Ligne R - 2 allers-retours Paris - Montargis.



Ligne U - 1 train sur 2.



Tramway 4 - Fréquence de 15 min sur toutes les branches de 6h30 à 20h.



Tramway 11 - Service normal de 06h00 à 22h00.