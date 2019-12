publié le 26/12/2019 à 07:13

La grève contre la réforme des retraites entre ce jeudi dans sa 4e semaine. Les perturbations se font surtout ressentir à la RATP et la SNCF. Et cela pourrait bien continuer, surtout à la SNCF, où les difficultés persistent. Car parmi les grévistes, certains ne veulent rien lâcher.

C'est le cas de Benoît, cet aiguilleur sur le réseau RER, qui entame sa 4e semaine de mobilisation. "On est dans la lutte et on est tous ensemble, c'est ça qui est important. Je suis militant à la CGT-RATP, je savais lors de l'élection d'Emmanuel Macron, qu'il s'attaquerait aux retraites. Donc c'est une grève qui est préparée", explique-t-il.

En revanche, le gouvernement ne veut manifestement pas ouvrir un nouveau front social dans le ciel, le conflit sur les rails lui suffit. Donc comme pour les policiers, les contrôleurs aériens devraient eux-aussi bénéficier d'une attention particulière. Les négociations avec la DGAC en cours sont en bonne voie. Le compromis qui est en train de se dessiner, prévoit que les aiguilleurs du ciel pourront partir à la retraite entre 52 et 59 ans, avec un âge pivot autour de 56 ans.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Macabre découverte en ce 25 décembre. Le cadavre en partie brûlé d'une femme a été découvert mercredi matin près d'un étang dans un parc de Mougins, dans les Alpes-Maritimes.

Besançon - Deux hommes cagoulés ont ouvert le feu sur un groupe, mercredi 25 décembre à Besançon, blessant grièvement deux hommes de 30 et 31 ans. Un adolescent de 14 ans a également été légèrement blessé.

Écologie - Ségolène Royal va être prochainement convoquée à l'Assemblée nationale. Mise en cause pour l'utilisation de ses moyens d'ambassadrice des pôles, elle devra répondre de sa fonction devant deux députés de l'Union des démocrates et indépendants et La République en Marche, a indiqué mardi 24 décembre le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde.