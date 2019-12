publié le 16/12/2019 à 07:13

12e jour de grève consécutif. Plutôt que passer des heures entassés dans les transports, certains se sont organisés pour ne pas avoir à faire le chemin jusqu'à leur travail. C'est le cas de Pierre, aide-soignant à l'hôpital Cochin à Paris.

Dans l'établissement, le personnel a investi les lits réservés habituellement aux malades. Pierre dort dans une chambre depuis 5 jours. Le lit utilisé est le même que pour les patients. "On a quand même vidé les chambres pour que ce soit plus agréable et que ça fasse moins hôpital. Mais rien que le matelas c'est du plastique," explique-t-il.

D'habitude, l'aide-soignant met 1h30 de trajet pour venir jusqu'à l'hôpital. Avec les grèves, Pierre met 4 heures à l'aller et 4h au retour. Mais il se dit tout de même fatigué "parce qu'on dort pas bien, il suffit qu'on entende un choc et on pense que c'est un patient qui tombe et on a toujours le réflexe qui est toujours là," déclare-t-il.

L'aide-soignant pense ne pas tenir encore longtemps dans cette situation. En attendant, la grève ne compte pas prendre fin aujourd'hui. Et une nouvelle grande journée d'action à l'appel des syndicats aura lieu mardi 17 décembre.

À écouter également dans ce journal

Blocage des routiers - Les transporteurs routiers ont décidé ce lundi 16 décembre de bloquer plusieurs parties du pays. En plus d'un départ à la retraite qu'ils veulent conserver à 57 ans, ils se battent également pour un meilleur salaire et une amélioration de leurs conditions de travail.

Politique - L'ensemble du gouvernement fait bloc autour de Jean-Paul Delevoye. L'homme qui incarne cette réforme est pointé du doigt pour avoir oublié de mentionner 13 mandats dont il avait la charge dans sa déclaration d'intérêts.

Intempéries - Une troisième victime dans les intempéries qui ont touché le sud-ouest. Un homme d'une quarantaine d'années a été retrouvé mort dans son véhicule à Onard dans les Landes. Quatre départements sont toujours en vigilance orange.