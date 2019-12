Grève : quel remboursement pour les usagers SNCF et RATP ?

publié le 19/12/2019 à 17:00

La SNCF se montre prudente et annoncera dans la soirée du jeudi 19 décembre son plan de circulation pour les 23 et 24 décembre. Il faudra attendre demain, vendredi 20 décembre, pour les usagers qui ont des trains pour le 25 et le 26. Pour ceux qui ne sont pas transportés par la SNCF ou la RATP, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a demandé ce jeudi sur RTL le remboursement intégral pour les voyageurs . Une mesure qui était déjà prévue.

Contractuellement, qu'il s'agisse d'un mouvement social, de travaux ou de n'importe quel problème d'exploitation, quand le service n'est pas assuré ou proche de zéro sur une période longue, la SNCF en Île-de-France et la RATP ont en effet l'obligation de dédommager les voyageurs.

Avant même que la grève ne commence, Alain Krakovitch, le patron du réseau francilien, en rappelait d'ailleurs le principe : "On a l'expérience malheureusement de grèves récentes en 2016 et en 2018 et donc on fera comme ce qu'on a fait l'année dernière. Sur les lignes pour lesquelles le service minimum n'a pas été respecté, on remboursera les clients." La patronne de la RATP Catherine Guillouard ne dit pas autre chose : "sur l'indemnisation, on en discutera le moment venu comme on l'a toujours fait".

Ces discussions avec Île-de-France Mobilités, qui supervise et gère les transports publics en région parisienne sous l'autorité de Valérie Pécresse, démarreront dès que la grève sera terminée pour fixer le montant et les modalités du dédommagement. En l'état, après deux semaines de paralysie, cela ne pourra pas être moins que le remboursement de la moitié du prix d'un pass Navigo mensuel, soit 37,60 euros.