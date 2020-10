Reconfinement : à quoi faut-il s'attendre à dans les écoles, collèges et lycées ?

publié le 29/10/2020 à 16:01

Pas de confinement pour les établissements scolaires. Mercredi 28 octobre, Emmanuel Macron a annoncé le reconfinement de tout le territoire national, avec un changement majeur par rapport à la période d'isolation du printemps dernier : les élèves retrouveront tous le chemin des salles de classes dès la rentrée des vacances de la Toussaint.

"Nos enfants ne sauraient être durablement privés d'instruction", a affirmé le Président de la République dans son allocution. "Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées demeureront ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés" pendant toute la durée du confinement, soit jusqu'au 1er décembre.

Une décision motivée en partie par les inégalités exacerbées par le confinement du printemps dernier. "Nous savons que lorsqu'on confine, ça fait des dégâts", a insisté Jean-Michel Blanquer jeudi 29 octobre sur France 2. Le ministre de l'Éducation nationale a par ailleurs répété que, face au coronavirus, "la situation des élèves - des enfants et adolescents - n'est pas la même que celle des adultes", les plus jeunes développant davantage des formes asymptomatiques de la maladie. C'est pourquoi les écoles, collèges et lycées rouvriront leurs portes, avec un protocole sanitaire renforcé.

Masque obligatoire à partir de 6 ans

Jusqu'à présent, le port du masque n'était obligatoire dans les établissements scolaires qu'à partir de 11 ans, c'est-à-dire à partir du collège et de la classe de sixième. Désormais, tous les élèves devront avoir le nez et la bouche couverts à partir de l'âge de 6 ans. Ce qui correspond à la classe de CP.

Le gouvernement n'a pour le moment pas prévu de fournir ces masques de plus petites tailles que ceux que l'on trouve largement dans le commerce. "Souvent les familles sont déjà équipées pour leur vie quotidienne en dehors de l'école (...) Le principe c'est que les familles équipent leurs enfants", a justifié Jean-Michel Blanquer. "Pour les cas où les familles seraient en manque de moyens, nous nous mettrons en situation de fournir une dose de masques", a-t-il néanmoins précisé.

Renforcement du protocole sanitaire

Ces mesures font partie du "protocole 2" élaboré dès le mois de juillet - le protocole 1 étant celui appliqué depuis la rentrée - a affirmé Jean-Michel Blanquer. "Bien sûr on pourra un petit peu l'amender pour renforcer certains aspects."

Ce "protocole renforcé" doit être détaillé plus tard dans la journée, mais vise surtout à éviter au maximum le brassage des élèves. "Par exemple, les élèves ne bougent pas d'une classe à l'autre autant que possible", a expliqué le ministre de l'Éducation nationale. En ce qui concerne les cantines, il y aura "des évolutions des emplois du temps" pour que les élèves ne déjeunent pas tous en même temps. "Les mesures d'hygiènes et d'aérations" seront aussi intensifiées.

Hommage à Samuel Paty maintenu à la rentrée

Conséquence de ce protocole renforcé : l'hommage à Samuel Paty sera sans doute "aménagé". Cette semaine, Jean-Michel Blanquer avait annoncé que la rentrée du lundi 2 novembre serait décalée spécifiquement pour organiser un temps dédié à la mémoire du professeur assassiné le 16 octobre dernier. "Nous ne voulons pas renoncer à un tel hommage", a-t-il insisté.



La minute de silence prévue aura lieu aux alentours de 11h15, mais l'horaire reste à officialiser. Les élèves et enseignants du secondaire devront aussi lire la "Lettre aux professeurs" de Jean Jaurès.