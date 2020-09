publié le 01/09/2020 à 11:55

Ça y est c'est la rentrée. Et en pleine crise sanitaire les modalités du retour en classe doivent être adaptées pour limiter la propagation du coronavirus. C'est à cette fin que le ministère de l'Éducation nationale a publié une série de fiches thématiques à destination du personnel enseignant et encadrant des établissements scolaires. Celles-ci dictent notamment les consignes pour organiser les services de cantine scolaire et les cours de récréation.

Dans les collèges et lycées le port du masque est obligatoire partout, tout le temps pour les élèves et les adultes. Seule exception : les réfectoires, où pour se restaurer, il est bien entendu possible de l'enlever. "Les personnels ainsi que les collégiens et les lycéens portent un masque pendant leurs déplacements" dans les réfectoires, insiste cependant le ministère dans la fiche dédiée à "l'organisation de la restauration en contexte covid".

Distanciation physique

Malgré le port du masque, la distanciation physique doit être appliquée autant que possible. Le ministère demande notamment à ce que soit limité le brassage des élèves. Autrement dit : les établissements scolaires doivent s'organiser pour éviter que de trop gros groupes d'élèves se croisent et occupent les mêmes espaces.

À la cantine par exemple "le balisage des sens de circulation, des éventuels espaces d’attente et de la distanciation à respecter peut être mise en place". De même pendant les pauses : "Les espaces de récréation peuvent être délimités par des zones dédiées aux différents groupes".

Désinfection régulière

Tables, chaises, bacs à sable, ballons : tout le matériel doit être désinfecté quotidiennement pour qu'il puisse continuer à être utilisé. À la cantine surtout, le ministère recommande de servir les élèves individuellement, à l'assiette, et de "limiter les offres alimentaires en vrac" tels que cela peut être le cas pour le pain ou les fruits.

Dans les cours de récréation, les jeux de contact et de ballon sont autorisés s'ils se font "entre élèves du même groupe". Si cela est impossible le ministère recommande de les interdire "en neutralisant les accès aux installations".