Les masques vendus en supermarchés sont-ils moins efficaces que ceux commercialisés par les pharmacies ? Oui si on en croit David Abenhaim, président du groupement Pharmabest, un réseau de 95 pharmacies. Il fustige la qualité des masques vendus dans les rayons des supermarchés.

"Ce qui est important, c'est surtout ce qu'on donne au consommateur, il s'agit de matériel médical", assure-t-il auprès de Business Insider. Selon lui, les masques jetables vendus dans la grande distribution sont généralement de "type I", alors que ceux mis à la vente par les pharmaciens sont plutôt des masques de "type II ou IIR". Le président du groupement Pharmabest estime donc "que le consommateur puisse faire la différence" car selon lui, "le type I c'est le masque basique, la filtration bactérienne n'est pas totale".

Une différence d'efficacité que tend à relativiser l'AFNOR médical. Le directeur de son unité business Anthony Delamotte assure qu'un masque de type II filtre à 98% les bactéries, là ou un masque de type I vendu en supermarchés ne les filtre qu'à hauteur de 95%. 3% d'écart qui ne seraient pas majeurs dans la lutte contre la propagation du virus selon Anthony Delamotte.

Il insiste surtout sur le bon usage des masques par les utilisateurs. "In fine, la différence de protection reste très faible entre un masque de type II et un masque de type I, et le point majeur repose surtout sur la manière dont le porteur applique son masque sur la bouche et sur son nez", martèle-t-il. De manière pragmatique, "porter un masque de type I de manière adéquate et en respectant un maximum d’étanchéité avec les voies respiratoires protègera toujours mieux qu’un masque de type II ou IIR mal positionné sur la bouche et/ou sur le nez".