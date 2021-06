Quelles seront les nouvelles jauges en place dès le 9 juin ?

publié le 07/06/2021 à 14:18

Mercredi 9 juin marquera une nouvelle étape dans le déconfinement. Couvre-feu repoussé à 23h, ouverture des salles de sport, télétravail assoupli... Mais les jauges de certains lieux évoluent aussi.

Dans les commerces et les marchés couverts, elle passe à 4m² par client, au lieu de 8m². Le port du masque reste obligatoire, tout comme la mise à disposition de gel hydroalcoolique. A noter que la prochaine étape du 30 juin devrait mettre fin aux jauges dans les établissements recevant du public, pile pour le lancement des soldes d'été.

Pour les musées, la jauge passe aussi à 4m² par visiteur, comme dans les bibliothèques. Les cinémas, les théâtres les salles de spectacle et les chapiteaux pourront accueillir jusqu'à 65% de leur capacité et jusqu'à 5.000 personnes par salle, au lieu de 35% et 800 personnes par salle. Attention toutefois, au-delà de 1.000 personnes, il faudra présenter son pass sanitaire avec un certificat de vaccination ou un test négatif au coronavirus. Les parcs zoologiques en plein air pourront aussi élever leur jauge à 65%, au lieu de 50%.

Les terrasses reviennent à leur pleine capacité d'accueil

Dans les cafés et restaurants, il sera désormais possible de boire ou manger à l'intérieur, à condition de respecter la jauge de 50%. Il sera également plus facile de trouver une place en terrasse, puisque celles-ci pourront accueillir 100 % de leur capacité. En revanche, la règle à table reste la même : il ne sera pas possible d'être à plus de 6 autour d'une même table.

En plus des salles de sport, les salons et les foires, mais aussi les casinos vont pouvoir rouvrir. Pour tous, la règle sera la demie-jauge. Les salons et foires auront droit à 5.000 visiteurs au maximum, avec le pass sanitaire exigé pour plus de 1.000 personnes.

Les festivals en plein air et les événements sportifs disposeront de la même limite en nombre de personnes, mais la jauge sera cette fois de 65%. Si les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits, il sera possible de faire du sport en plein air à 25 au maximum.

Enfin, les lieux de culte et les cérémonies devront quant à eux respecter la règle d'un siège sur deux, et les cérémonies funéraires se tenir avec une limitation de 75 personnes.