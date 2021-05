Réouverture des terrasses : les astuces de Michel Cymes contre la gueule de bois

Ed Helms Bradley Cooper et Zach Galifianakis dans "Very Bad Trip"

publié le 22/05/2021 à 10:30

Avec la réouverture des terrasses et le couvre-feu désormais à 21h, notre quotidien est de nouveau chamboulé et revient dans "le monde d'avant". Il est possible que certains et certaines se réveillent le lendemain avec des maux des tête, causés en partie par leur consommation d'alcool.

Si vous avez la bouche sèche au moment où vous ouvrez les yeux, il n'y a pas 26 solutions : buvez de l'eau et davantage que de coutume, car la consommation d'alcool fait travailler les reins qui ont besoin d'eau pour fonctionner. Évitez le café, qui a des effets diurétiques et vous déshydrate un peu plus, tout en accélérant le rythme cardiaque. Tout comme les jus de fruits, vous risquez de mal les supporter à cause de leur acidité. Certains et certaines aimeront un jus de citron chaud avec une cuillère de miel, pour vous aider à digérer.

Pensez à bien vous reposer

Une autre erreur à ne pas commettre, c'est de se remettre tout de suite à la diète. Quand on a la gueule de bois, il faut manger au contraire. Mais pas n'importe quoi. Il ne s'agit pas de finir un plateau de fromages ou un gâteau au chocolat. Laissez tomber tout ce qui est gras et sustentez-vous de quelques légumes bouillis, c'est le meilleur moyen de reposer votre foie et votre estomac.

Il est également primordial de vous reposer, car le repos et une petite sieste après votre courte nuit sont essentiels pour vous sentir mieux. En particulier dans le cas où vous devriez reprendre la route le lendemain. À l'avenir, lors de vos prochaines soirées, n'oubliez pas que lorsque vous levez votre verre, vous ne serez peut-être pas le seul à trinquer, vos organes aussi.