Coronavirus : les musées veulent rouvrir "avec des jauges strictes"

publié le 06/02/2021 à 11:45

Roselyne Bachelot a rendez-vous lundi 8 février avec les professionnels du secteur, en particulier les responsables de musées, qui demandent à rouvrir leurs institutions avec un protocole sanitaire renforcé. Emma Lavigne, du Palais de Tokyo, a bon espoir que la ministre de la Culture ait entendu le message et accepte la réouverture des musées avec, notamment, "une jauge de visiteurs strictes".



"Beaucoup d'institutions ont fixé la jauge à un visiteur par dix mètres carrés. Vous imaginez que vous êtes seul à contempler une œuvre et qu'autour de vous il y a du vide. Vous êtes donc dans des conditions qu'on ne trouve jamais dans un train, dans un métro ou dans un magasin", explique Emma Lavigne à RTL.

"Il nous faut d'autres espaces pour résister à cette crise dont on ne voit pas l'horizon de fin pour le moment", souligne-t-elle. Autre argument avancé par Emma Lavigne : "Dans nos institutions, nous avons des agents qui surveillent la distanciation, que les gens portent le masque. Et la contamination n'est pas avérée. Et surtout parfois elle est même moins risquée que dans la rue ou dans les magasins."