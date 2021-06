publié le 07/06/2021 à 05:45

Neuf mois plus tard, les salles de sport s'apprêtent à rouvrir mercredi 9 juin. À Valenciennes, Lucille Alibert, l'une des coach révise une dernière fois son cours de fitness. Elle attend cette reprise. Pendant la fermeture elle est allée travailler en interim en usine pour compléter ses indemnités : "Je révise tout ce qui est renforcement musculaire, on a les cours de danse, tout ce qui est cardio et les combats. Il était vraiment temps qu'on rouvre et retrouve nos adhérents. Il n'y a pas de masque pendant la pratique, par contre bien penser à remettre son masque après le cours. On a besoin de faire venir les endorphines".

Cette salle de sport valenciennoise a été réaménagée : sens de circulation, machines espacées et désinfectées. Michel Castillo, le gérant, sait que l'attente est grande chez certains pour retrouver la ligne avant l'été. Tout est fait pour rassurer ses adhérents : "On a énormément de demandes de personnes qui veulent se remettre aux activités physiques et sportives pour accueillir maximum 125 personnes. Les vestiaires ne seront pas disponibles dans un premier temps donc on a sorti un certain nombre de casiers. On va redémarrer gentiment". Afin de fidéliser de nouveaux abonnés, le club offre un mois gratuit, et pour éviter les claquages à la reprise, échauffement indispensable.

À écouter également dans ce journal

Déconfinement - Moins de 15.000 patients à l'hôpital et 150 entrées seulement dimanche 6 juin, une nouvelle plutôt rassurante à deux jours de la réouverture des salles de sport, de restaurant, et du décalage du couvre-feu à 23h, le mercredi 9 juin.

Famille royale britannique - Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé la naissance de leur second enfant vendredi dernier, Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor, nommée en hommage à Lady Diana. La famille royale britannique s'est dit ravie de la nouvelle.

Terrorisme - Jean-Yves le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, se rendra au Burkina-Faso cette semaine après la violente attaque terroriste qui a fait 160 morts samedi, dont une vingtaine d'enfants, dans un village du nord-est du pays.