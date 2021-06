publié le 04/06/2021 à 19:22

L'Union européenne clarifie son dispositif pour les voyages de l'été. Dès le 9 juin, les citoyens européens vaccinés contre le coronavirus pourront rentrer en France sans avoir à présenter de test négatif.

Vert, orange, rouge : un code couleur a été mis en place pour clarifier les règles. "Il y a les pays verts, ou la situation est bonne selon des critères de l'UE, parmi lesquels les pays européens et 7 autres pays (Israël, Japon...) dont les ressortissants peuvent venir sur le territoire français en prouvant leur vaccination", explique sur RTL Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes.

Un vaccin ne sera malgré tout pas obligatoire. "Vous avez soit la vaccination (avec un vaccin reconnu par l'AEM, pas le russe, pas le chinois, par exemple), soit vous faites un test PCR pour entrer sur le territoire", explique Clément Beaune.

Être Français est un motif impérieux Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes. Partager la citation





Le Royaume-Uni, les États-Unis et la majorité des pays sont, eux, classés orange. "Il faudra présenter vaccin et test négatif, PCR ou antigénique. Si vous n'êtes pas vacciné, vous pouvez venir avec un test négatif plus un motif impérieux. Ce sont des pays qui, sur un plan sanitaire, ne sont pas dans une aussi bonne situation, on fait ça pour des pays à variant, on a une mesure de prudence".

"Les pays rouges, où la situation est très dégradée, on ne prend aucun risque, il faut des motifs impérieux très stricts et, en plus du test à l'embarquement, on fait un test à l'arrivée, on demande la quarantaine et on contrôle", précise-t-il.

"Être Français est un motif impérieux, ajoute-t-il. Les enfants peuvent toujours accompagner leurs parents, ils font un test s'ils ont plus de 11 ans, sinon ils n'en ont pas besoin".

On aura tous le même certificat sanitaire Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes. Partager la citation





En outre, les règles seront harmonisées au sein de l'UE à partir du 1er juillet. "On aura tous le même certificat sanitaire, ce code que certains ont s'ils se sont fait vacciner. Il permettra de circuler et les autres européens auront le même code", affirme Clément Beaune.

"Il y a des différences entre pays européens, note tout de même le secrétaire d'État, sur la durée des tests, ou encore l'âge des enfants" (les moins de 11 ans sont dispensés de tests en France, les moins de 6 ans seulement en Espagne), il faut que chacun regarde les règles actualisées chaque jour sur diplomatie.gouv.fr. On essaye de se rapprocher encore, on a quasiment convergé sur tout, mais il faut vérifier avant de partir pour éviter les mauvaises surprises."

"On a envie d'avoir une saison touristique, ajoute Clément Beaune, on garde cet équilibre entre ouverture et protection. On le fait prudemment, progressivement et on réévaluera les catégories en fonction de la situation sanitaire régulièrement.