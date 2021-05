publié le 12/05/2021 à 16:04

On en sait davantage sur le déroulé de Roland-Garros cette année. Repoussé d'une semaine pour pouvoir accueillir des spectateurs, le tournoi du Grand Chelem, qui aura lieu du 30 mai au 13 juin, accueillera jusqu'à 5.388 spectateurs quotidiens jusqu'au 8 juin inclus, puis jusqu'à 13.146 à partir du 9 juin grâce à l'autorisation gouvernementale de remonter le plafond de la jauge à 65%.

Amélie Oudéa-Castéra, directrice générale de la Fédération française de tennis a fait une série d'annonces ce mercredi 12 mai. Le site de Roland-Garros qui s'étend sur 12 hectares a été divisé en six établissements recevant du public en plein air (ERP-PA) : le court Philippe-Chatrier, le court Suzanne-Lenglen, le court Simonne-Mathieu, les courts 2 à 5, les courts 6 à 9 et les courts 10 à 14.

Chacun de ces ERP-PA pourra recevoir au maximum 35% de sa capacité habituelle avec un plafond à 1.000 jusqu'au 8 juin inclus. Il pourra donc y avoir jusqu'à 5.388 spectateurs quotidiens répartis autour des 16 courts. "Il y aura des contrôles" pour que les jauges sur chaque court ne soient cependant jamais dépassées, a déclaré Gilles Moretton le président de la FFT, précisant qu'il pourra y avoir "une libre circulation" entre les 6 zones définies précédemment.

Évolution au 9 juin

À partir du 9 juin, les mesures sanitaires vont évoluer, et le tournoi aussi. La jauge autorisée par le gouvernement passera à 65% de la capacité maximum, avec un plafond à 5.000 (par zone). La journée du 9 juin pourra donc accueillir jusqu'à 13.146 spectateurs grâce à sa session nocturne et sera la plus chargée en terme de public. Par la suite, le nombre de courts utilisés va diminuer avec le nombre de matches restant à jouer et le nombre total de spectateurs va donc baisser mécaniquement.

En temps normal, le stade de Roland-Garros peut accueillir jusqu'à 38.436 spectateurs par jour. L'an dernier, la pandémie avait obligé les organisateurs à n'accepter que 1.000 spectateurs quotidiens. Au total, la FFT compte vendre 118.611 billets cette année, contre environ 500.000 en 2019 avant la pandémie.

9 des 10 night sessions à huis clos

Pour la première fois cette année, Roland-Garros proposera des night sessions (sessions nocturnes). Cependant, la FFT n'a pas reçu de dérogation au couvre-feu. Les neuf premières sessions nocturnes se dérouleront donc à huis clos et seule celle du 9 juin, la dernière prévue et qui débutera à 20h00 au lieu de 21h00, pourra accueillir 5.000 personnes, le gouvernement ayant décalé le couvre-feu à 23h00 à partir de cette date.

Du 19 mai au 9 juin, le couvre-feu sera fixé à 21h (au lieu de 19h), le public sera donc invité à quitter le stade au plus tard à 20h30, a souligné Amélie Oudéa-Castéra.

Pass sanitaire obligatoire

Un pass sanitaire sera exigé pour les spectateurs voulant accéder au stade à partir du 9 juin. Ils devront ainsi présenter "soit le résultat d'un test négatif PCR ou antigénique de moins de 48 heures, soit un certificat de vaccination, soit un certificat de rémission, c'est-à-dire la production d'un résultat de test positif de plus de deux semaines et de moins de six mois", a détaillé la FFT.