"Quelle époque !" : "J'arrive pas à rire", tranche Corinne Masiero après une blague sur les manifestations

Ce samedi 6 mai, l'actrice Corinne Masiero était l'invitée de Léa Salamé et Christophe Dechavanne dans Quelle époque !. À l'affiche de Marginale, un film de Franck Cimière dans lequel elle incarne une femme SDF en plein road trip avec un jeune balayeur (Vincent Chalambert) sur la piste de son fils, l'interprète du capitaine Marleau a fait part de sa colère sur le plateau de l'émission.

Une colère due, notamment, à la crise politique actuelle et aux décisions d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. "J'ai un problème, j'arrive pas à rire avec certaines choses", assène la comédienne lorsque Paul de Saint Sernin compare son célèbre personnage de capitaine de police à "ceux qui tirent les flashballs".

"Mes camarades en manif avec un bandeau sur l'œil ou une main en moins, ça me fait moins rigoler", a ensuite expliqué l'actrice, évoquant les violences policières et les nombreux blessés des mobilisations contre la réforme des retraites. Et de glisser, à l'attention du public et des téléspectateurs : "N'oubliez pas vos casseroles mesdames messieurs, parce qu'il y a encore du boulot à faire".

Comment on peut ne pas être en colère avec tout ce qui se passe ? C'est délirant Corinne Masiero

Sur sa lancée, la comédienne connue pour ses engagements et son passé difficile - après avoir survécu plusieurs années à la rue, contrainte de se prostituer - a répondu à une question de Léa Salamé sur sa "colère" : "Comment on peut ne pas être en colère avec tout ce qui se passe ? C'est délirant", a-t-elle déploré, précisant s'être faite "gazer sur un pont" lors d'une "manif sauvage" le soir de l'annonce de la décision du Conseil constitutionnel sur le texte de loi, depuis promulgué.

Et de conclure sur le sujet, mise au défi de citer trois qualités d'Emmanuel Macron : "La démission, la démission et la démission".

