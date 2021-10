Nolwenn Leroy dans "Capitaine Marleau" : "On a besoin de gens comme Corinne Masiero"

Crédit : Michel Stoupak / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Ce vendredi 29 octobre, la quatrième saison de Capitaine Marleau se poursuit à partir de 21h10 sur France 2. À l'occasion du troisième épisode, baptisé Claire Obscure, les téléspectateurs pourront découvrir les premiers pas de Nolwenn Leroy en tant qu'actrice. Au micro de RTL, la chanteuse évoque son admiration pour Corinne Masiero, l'actrice principale de la série policière.

"Corinne c'est une punk", a déclaré Nolwenn Leroy, évoquant notamment l'épisode de la cérémonie 2021 des César, lorsque l'actrice est arrivée sur scène vêtue d'une peau d'âne en peluche, les jambes et les bras recouverts de faux sang et des tampons hygiéniques en guise de boucles d'oreilles. "Ce qu'elle fait, elle a le mérite de le faire, de bousculer un peu tous les codes", a ajouté la chanteuse selon qui "on a besoin de gens comme elle, elle est fabuleuse".

La chanteuse révélée dans l'émission Star Academy estime également que Corinne Masiero "fait du bien parfois" et "a le mérite d'aller à fond dans ses prises de position". Un caractère "rock'n'roll" qui ne quitte jamais la comédienne. Alors que cette dernière a pour habitude de beaucoup réécrire ses dialogues, "on ne peut pas vraiment se baser sur le texte appris", a notamment pu constater Nolwenn Leroy lors de son tout premier tournage.