Passe sanitaire, prix du gaz et de l'électricité... Ce qui change au 1er août

Plusieurs changements entrent en vigueur en France à partir du dimanche 1er août 2021. Comme c'est le cas depuis plusieurs mois, les tarifs en vigueur du gaz vont augmenter. La Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) a annoncé une hausse de 5,3 % par rapport au barème en vigueur applicable depuis le 1er juillet 2021.

Cette augmentation est due à l’envolée des cours mondiaux du gaz naturel, mais aussi à cause du coût croissant des certificats d’économies d’énergie, que les fournisseurs français doivent financer pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Dans le détail, cette hausse est de 1,6 % pour les particuliers qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 3,3 % pour le double usage, cuisson et eau chaude, et de 5,5 % pour les foyers qui se chauffent au gaz.

D'autres changements sont à prévoir au mois d'août dans le quotidien des Français, comme l'extension du passe sanitaire, l'augmentation des prix de l'électricité ou encore le déploiement de la nouvelle carte d'identité sur tout le territoire.

Prix de l'électricité

Les taris de l'électricité vont continuer à augmenter pour les particuliers au mois d'août : +0,48% TTC pour les tarifs bleus résidentiels et + 0,38 % TTC pour les tarifs bleus professionnels, selon la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE). Une hausse des prix qui s'inscrit dans une augmentation continue et le pire est à venir puisque BFM Business prévoit une hausse jusqu’à 6% début 2022.

Dernier mois pour les tickets resto de 2020

Dans le cadre des mesures mises en place en amont de la crise sanitaire, un décret prévoit l’allongement de la durée de validité des tickets restaurant de 2020. Annoncée dès le mois de décembre par le ministre de l'Économie et des Finance, cette prolongation prendra fin au 31 août 2021. C'est donc le dernier mois pour utiliser vos tickets restaurant 2020.

Extension du passe sanitaire

Depuis le mercredi 21 juillet, le passe sanitaire est nécessaire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture rassemblant au moins 50 personnes. Ainsi pour aller au cinéma, au théâtre, à la foire, à la salle de sport, à la piscine, à un concert ou au parc d'attractions, il faut systématiquement présenter son passe sanitaire. Une mesure qui sera élargie début août, aux cafés et restaurants, établissements médicaux, ou encore que dans les transports (avions, TGV, Intercités...). Pour les centres commerciaux, ce sera au cas par cas, sur décision des préfets.

Cette extension sera effective à compter du 9 août. Voici la liste détaillée des lieux où elle s'appliquera.

La nouvelle carte d'identité déployée

Adieux la CNI place à la CNIE. La Carte Nationale d’Identité disparait pour la Carte Nationale d’Identité Électronique, plus petite, au format carte bancaire. Déjà entrée en vigueur sur plusieurs territoires, cette nouvelle carte d'identité sera généralisée dans toute la France à partir du 2 août 2021. Dotée d'une puce électronique, elle permet notamment de mieux lutter contre la fraude et l'usurpation d'identité.



Pas de panique, vous n'avez pas besoin de renouveler votre carte d'identité ancien format si celle-ci est toujours valable. En revanche si elle n'est plus valide et que vous demandez une nouvelle carte d'identité, vous recevrez donc cette nouvelle version au format carte bancaire. Le site officiel de l'administration française indique qu'à partir de 2031, "vous ne pourrez plus voyager dans l'espace européen avec votre ancienne carte".

Réception et modification d'avis d'imposition

Quelques semaines après la fin de la période de déclaration d'impôts pour l'année 2020, les premiers versements ou prélèvements, selon si l'erreur dans le dossier est en faveur du particulier ou du trésor public, pour régulariser la situation sont tombés à partir du mardi 20 juillet. Une autre vague de remboursement sera effectuée le 6 août.



Selon Bercy, ce sont au total 10,4 milliards d’euros de remboursements versés à 12,7 millions de Français entre le 20 juillet et le 6 août. Concernant l'éventuelle modification de votre déclaration, elle sera disponible en ligne depuis votre espace particulier, à partir du mercredi 4 août et jusqu’au 15 décembre 2021.