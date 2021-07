Passe sanitaire : l'appli de lecture des QR codes doit être mise à jour avec les dernières consignes

Mieux vaut la télécharger pour éviter la confusion à l'entrée des lieux de culture et de loisir. Les exploitants des établissements soumis au passe sanitaire sont invités à installer la dernière version de l'application TousAntiCovid Verif. Disponible sur les magasins d'applications des smartphones Android et de l'iPhone, cet outil permet aux professionnels de scanner le QR codes des visiteurs pour afficher leur identité et vérifier si leur certificat de test ou de vaccination est valide.

Mais comme le souligne le HuffPost, l'ancienne version de l'application ne prend pas en compte la modification du délai d'obtention du passe sanitaire, qui a été ramenée de 14 jours à 7 jours après la seconde injection de vaccin le 13 juillet dernier. Un décalage susceptible d'occasionner des situations tendues à l'entrée des établissements entre les clients et le personnel, comme l'illustre l'agression survenue dans un parc d'attraction en Moselle dimanche 25 juillet. Pour être certains d'utiliser la bonne version de l'application, les professionnels doivent installer la mise à jour en date du 22 juillet, confirme le cabinet du secrétariat d'État au numérique à RTL.

Obligatoire depuis le 21 juillet dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de cinquante personnes (cinémas, musées, discothèques, concerts, etc.), le passe sanitaire sera étendu aux cafés, bars, restaurants, foires, salons, foires et aux transports longue distance début août.

La loi encadrant le dispositif entrera en vigueur le 9 août prochain. Les établissements coupables de manquements dans les contrôles du passe s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 9.000 euros. Les autorités ont promis une période de rodage et les cafetiers et restaurateurs seront exemptés de la vérification de l'identité de leurs clients.