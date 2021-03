publié le 17/03/2021 à 11:28

Le gouvernement a présenté hier la nouvelle carte nationale d'identité qui sera mise en circulation dès le mois d'août. Un document mini-format, de la taille d'une carte bancaire, présenté comme "plus sécurisé" grâce à la biométrie et à une puce électronique qui contiendra toutes vos données, vos empreintes digitales, votre photo.

Une technologie "inviolable", assure le ministère de l’Intérieur, qui permettra de renforcer encore la lutte contre les faux documents. L'occasion pour nous de faire le point ce matin. Les derniers chiffres datent de 2019, près de 9.000 personnes qui détenaient des faux documents d'identité ont été interpellées, et 32 filières de fabrication démantelées.

Ce phénomène de l’utilisation des faux papiers est tout de même en baisse parce qu'aujourd'hui, votre passeport ou votre nouveau permis de conduire est de moins en moins falsifiable, ce qui n’est pas le cas de votre carte d’identité actuelle. Mais certains faussaires arrivent à créer des cartes d'identité qui trompent l'œil du simple quidam ou du policier mal formé. D'autres sont spécialisés dans la modification des papiers volés ou perdus dans la rue.

Pour lutter contre ce phénomène, il faut contrôler. Mais ce n'est pas suffisant. Policiers et gendarmes ont l’œil aiguisé pour repérer un faux grossier. Mais c’est beaucoup plus difficile lorsque le faux est bien réalisé, d’où l’importance des puces électroniques dans les documents qui permettent d’en attester l’origine, comme avec la nouvelle carte d'identité.

Pourquoi y a-t-il de fausses cartes d'identité ?

Ces faux papiers profitent en premier lieu aux filières d'immigration clandestine puis au banditisme, également très friand de faux documents. C'est également extrêmement précieux pour tout ce qui touche à l'escroquerie. Dernier exemple en date, des délinquants ont été interpellés pour fraude au chômage partiel dans les Ardennes. Avec de fausses cartes d'identité ils ont inventé des faux salariés et récupéraient des aides de l'État, destinées aux entreprises pendant l'épidémie.

En cas de vol : déposez plainte immédiatement

Une chose primordiale : si vous perdez vos papiers ou si vous vous les faites dérober, il faut immédiatement déposer plainte. Comme ça, votre document est enregistré comme disparu et en théorie, personne ne peut l’utiliser. Ne diffusez jamais une photo de votre carte d’identité sur les réseaux sociaux, tout comme vos factures ou votre RIB, elle contient des informations précieuses et une personne mal intentionnée pourrait les récupérer et tenter de se faire passer pour vous.