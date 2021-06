Le tarif réglementé du gaz va considérablement augmenter en juillet

Le prix réglementé du gaz va augmenter de 10% le 1er juillet. Alors que le principe de tarif réglementé aurait du éviter ce genre d'inflation, la flambée de toutes les matières premières change la donne. Les tarifs du gaz sont au plus haut depuis 2007 car l'activité économique repart fortement et ça crée des tensions sur les prix, notamment en Chine.

Étant entièrement dépendants des autres pays pour le gaz, on subit les hausses.

De fait, 4 millions de foyers sont chauffés au gaz et il va falloir s'habituer à changer d'opérateur car en 2023, les tarifs réglementés vont disparaitre et là, il faudra traquer les meilleurs tarifs.

Alain Bazot, de l'UFC Que Choisir :"Dès à présent, il va falloir que les consommateurs s'habituent à chercher la meilleure offre sur le marché et en particulier ceux qui sont à ces tarifs réglementés qui ont l'habitude depuis des décennies de ne pas bouger.



Pour rappel, on a déjà connu une augmentation des tarifs de 4,5% en juin. Et donc maintenant 10% en juillet. Mais il y a aussi eu une forte baisse des prix pendant la pandémie, si on regarde sur un an la hausse n'est que de 1,1%, quasiment le niveau de l'inflation. En moyenne, la facture de gaz d'une famille est de 900 euros par an.