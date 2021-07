Coronavirus : le nombre de dépistage en forte hausse depuis l'extension du passe sanitaire

Le nombre de tests de dépistage de la Covid-19 a connu un bond de 50% la semaine passée, entre le 19 et le 25 juillet, selon les chiffres publiés ce jeudi 29 juillet par la La direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (Drees). En cause, l'extension du passe sanitaire aux lieux de culture et de loisir.

"Entre le 19 et le 25 juillet 2021, 3.600.000 tests RT-PCR et antigéniques ont été validés", contre 2.390.000 la semaine précédente, une "augmentation forte en lien avec le déploiement progressif du passe sanitaire", précise la direction statistique des ministères sociaux. Les tests antigéniques rapides ont joué un rôle important dans cette hausse, passant de 43,1% du total des tests réalisés lors de la semaine du 12 au 18 juillet à 52,3% la semaine dernière. L'augmentation du dépistage a été "tirée par les 26-40 ans", qui ont effectué 75% de tests en plus, ajoute la Drees.

Le vendredi 23 juillet a connu un nouveau maximum de nombre de tests en une journée : 834.000 tests tous types confondus. Le dernier record datait du 23 décembre 2020, veille du réveillon, avec 814.000 tests prélevés.