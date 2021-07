Prix de l'électricité : une augmentation de 6% en vue début 2022

Ce mardi 13 juillet, le régulateur doit annoncer une légère hausse des prix de l'électricité, inférieure à 1%, pour le 1er août prochain. Mais la prochaine révision, prévue pour le 1er février 2022 inquiète déjà le gouvernement. Après la hausse de 10% des prix du gaz au 1er juillet, ceux de l’électricité risquent aussi en effet de subir une poussée de fièvre.

Comme le rapporte BFM Business, l'inquiétude est d’autant plus forte que les prix devraient rester sur cette tendance haussière. Certains analystes estiment même qu’ils pourraient augmenter jusqu’à 100€/MWh à la fin de l’année. Or, c’est précisément le mois de décembre qui sert de référence dans le calcul des prix qui sera décidé en janvier prochain et appliqué au 1er février 2022.

À terme, les spécialistes estiment que l’impact sur les prix serait compris entre 7% et 8%. En prenant en compte la fin d’un rattrapage de 1,8% facturé en 2021, les tarifs augmenteraient tout de même de 5% à 6% en 2022 par rapport à cette année.

Inquiétude au sein du gouvernement

Selon les informations de BFM Business, des réunions se sont multipliées ces dernières semaines entre conseillers ministériels, de Matignon et de l’Élysée pour traiter ce sujet. Avec le régulateur de l’énergie autour de la table pour proposer des solutions afin de limiter cette forte hausse en pleine campagne présidentielle. "Le sujet est déjà très sensible ", a reconnu une source proche du dossier. "Le gouvernement reste vigilant quant à l’évolution des prix pour les consommateurs", assure à son tour le ministère de l'Écologie.

En coulisse, plusieurs solutions sont sur la table. BFM Business rapporte qu'un scénario complexe circule dans les ministères qui consisterait à baisser la taxe sur l’électricité. La "contribution au service public de l’énergie", dite CSPE, pèse sur un tiers de la facture des ménages. Elle finance essentiellement les subventions pour les éoliennes et panneaux solaires.

Or, l’augmentation des prix de marché va permettre à l’État de débourser moins d’aides pour les opérateurs d’énergies renouvelables. Déjà, cette année, la "CSPE" devrait coûter 5 milliards d’euros contre 7 milliards l’an passé. "L’État pourrait rendre une partie de cette économie budgétaire aux consommateurs en abaissant cette taxe" décrypte une source proche.