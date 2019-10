On vit plus longtemps, en meilleure santé... mais on travaille aussi plus longtemps

publié le 08/10/2019 à 09:05

Les retraités et les personnels des maisons de retraites, les EPHAD, vont manifester ce mardi 8 octobre contre la réforme des retraites. Une étude montre que l'on vit plus vieux et en meilleure santé. Depuis 10 ans, l'espérance de vie en bonne santé est stable : 64,5 ans pour une femme et 63,4 ans pour les hommes.

Ces chiffres font écho à un autre âge, "l'âge pivot" ou "âge d'équilibre" dont on parle ces derniers temps : 64 ans, l'âge de départ à la retraite. Or, tout à l'heure, ceux qui vont défiler vont réclamer justement d'avoir une fin de vie en bonne santé, ce qui parait difficile si on travaille plus longtemps.

Si on part à la retraite à 64 ans, on part au moment où les problèmes de santé commencent. Mais ce que dit l'étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DRESS), c'est aussi qu'on vit plus longtemps aujourd'hui. Et plus longtemps en bonne santé.

Les femmes vivent plus longtemps mais dépendantes

On a un peu plus de 11 ans pour une femme et un peu plus de 10 ans pour un homme (donc en gros jusqu'à 75 ans) où on ne souffre pas encore de problèmes de motricité ou de santé graves. Ensuite, les femmes vivent jusqu'à 85 ans et les hommes jusqu'à 79 ans.

Cela signifie donc que les femmes vivent, certes, plus longtemps, mais plus longtemps avec des problèmes de santé voire une dépendance. Cela se retrouve d'ailleurs dans les chiffres des EPHAD où 78 % des résidents de plus de 80 ans sont des femmes.

Partir en retraite tard, est-ce se condamner ?

Le débat sur l'âge est presque déjà acté dans les faits par les Français eux-mêmes car on part réellement plus tard à la retraite qu'avant : 63 ans aujourd'hui en moyenne contre 61 ans en 2006. Cela veut dire qu'on a intégré la nécessité de finir sa carrière un plus tard pour améliorer sa pension ensuite.



On constate aussi qu'il y a de plus en plus de cumul emploi-retraite : des personnes qui gardent une activité pour améliorer leur quotidien. Le chiffre ne cesse d'augmenter avec 390.000 personnes qui font ça. Mais ce n'est pas la même chose de choisir cette activité pour occuper son temps libre et subir ce travail en plus pour boucler la fin du mois. Souvent la retraite ne fait que reproduire les inégalités de la vie active.

Les plus

La SNCF coûte 224 euros par Français par an. C'est ce qui ressort d'un rapport de François Ecalle. Quand on cumule les subventions publiques que touche la compagnie ferroviaire, cela revient à 224 euros par Français ou plus précisément 905 euros par foyer fiscal.



Encore une annonce de restructuration dans une banque européenne. HSBC alourdit la note. Il s'agit surtout de postes à responsabilité mais la banque britannique subit les aléas du Brexit et du ralentissement chinois et annonce 10.000 suppressions de postes dans le monde.

La note

8/20 au logement social en Île-de-France. Constat désespérant de la Fondation Abbé Pierre avant l'hiver qui s'annonce. 4 millions de personnes sont mal logées en France dont un tiers en région parisienne. Il n'y a toujours pas assez de constructions de logements sociaux.



"Les ménages pauvres n'intéressent personne, regrette Eric Constantin de la Fondation Abbé Pierre. Aujourd'hui, on produit proportionnellement plus pour les classes moyennes supérieures que pour les ménages qui ont peu de revenu." 1/3 des personnes qui vivent dans des bidonvilles en France se trouvent aux abords de la capitale.