HSBC annonce 4.000 suppressions d'emplois et le départ de son directeur

publié le 05/08/2019 à 13:15

La banque anglaise HSBC a annoncé, ce lundi 5 août, la suppression de 2% de ses effectifs dans le monde. Cette vague de limogeage devrait provoquer le départ de 4.000 des 200.000 salariés du groupe.

En cause, un programme de restructuration important, initié par la direction. Ces licenciements, qui concernent les postes à responsabilité, vont coûter entre 650 et 700 millions de dollars cette année à HSBC. On ne sait pas pour le moment si des salariés français sont menacés.

Outre les suppressions de postes, la banque a également annoncé le départ surprise de son directeur, John Flint. "Dans l'environnement mondial de plus en plus complexe et exigeant dans lequel la banque opère, le conseil d'administration estime qu'un changement est nécessaire pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés et pour saisir les très importantes opportunités qui sont devant nous", a déclaré le président du groupe, Mark Tucker, laissant à penser que M. Flint a été poussé vers la sortie.

"J'ai estimé, comme le conseil d'administration, que les bons résultats provisoires d'aujourd'hui indiquent que c'est le bon moment pour un changement, pour moi et pour la banque", a indiqué de son côté le désormais ex-PDG d'HSBC.

Le groupe a précisé qu'il allait rechercher un nouveau dirigeant à la fois en interne et à l'extérieur et que Noel Quinn, chef de la division banque commerciale de HSBC, serait directeur général par intérim.