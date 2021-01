Mutation du coronavirus : "deux clusters à risque" détectés en France

et AFP

publié le 07/01/2021 à 17:30

C'est une mutation du coronavirus qui inquiète, car elle est réputée être 50 et 70% plus contagieuse que la souche jusqu'ici connue du virus. En France, seuls une vingtaine de cas étaient connus. Ce jeudi 7 janvier, on apprend que "deux clusters à risque" où circule cette mutation découverte au Royaume-Uni ont été identifiés en France.

Selon le ministère de la Santé, ces foyers de contamination se trouvent en Bretagne et en Île-de-France. 19 personnes infectées à ce variant circulant au Royaume-Uni ont pour l'instant été identifiées formellement en France. Trois autres patients, infectés eux par un autre variant circulant en Afrique du Sud, ont aussi été détectés.

Si le variant découvert au Royaume-Uni est plus contagieux que la souche connue jusqu'ici, rien ne prouve qu'il est plus dangereux pour les enfants.