publié le 01/01/2021

Un premier cas du variant dit "Sud-Africain" du coronavirus a été détecté en France. Un homme qui a voyagé en Afrique du Sud a été déclaré positif à ce virus qui a l'air beaucoup plus contagieux, sans être plus dangereux.

Ainsi, lorsqu'il passe d'un malade à un autre, le coronavirus peut légèrement se modifier. Le génome, composé d'environ 30.000 lettres, peut régulièrement changer de quelques lettres seulement. Ces transformations ont été constatées un millier de fois sur le SARS-CoV2, mais les variants anglais et sud-africain concernent beaucoup plus de lettres.

Pour entrer dans nos cellules, le virus utilise une clé, une protéine. C'est cette dernière qui a muté, et elle permet d'ouvrir beaucoup plus de serrures. Ça ne remet pas en cause l'efficacité des vaccins, mais cela pourrait permettre à l'épidémie de se développer beaucoup plus vite, et accroitre la pression sur les hôpitaux.



