publié le 05/01/2021 à 08:55

"Le rythme de croisière de la vaccination" contre le coronavirus en France va "rejoindre celui de nos voisins dans les prochains jours". C'est la promesse faite par Olivier Véran qui a annoncé l'élargissement des vaccins aux pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans.

Pendant que la France ajuste le rythme de sa campagne vaccinale, l'Angleterre, elle, se reconfine afin de lutter contre la propagation du nouveau variant du coronavirus, plus contagieux. Invité de RTL ce mardi 5 janvier, Olivier Véran rappelle la procédure : "Toutes les personnes qui rentrent en France et qui sont en provenance d'Angleterre doivent avoir été testées avant et doivent présenter le résultat d'un test valide et négatif. Il y a des mises en quarantaine en cas de doutes".

Le ministre de la Santé précise qu'entre 10 et 15 cas du variant anglais ont été répertoriés sur le territoire français. "C'est heureusement pas beaucoup, je touche du bois (...) C'est un variant qui nous inquiète et pour lequel nous déployons des moyens logistiques importants", a ajouté le neurologue.

Le vaccin sera-t-il efficace contre le variant du virus ? "À ce stade, les scientifiques considèrent qu'il y a très peu de risques que le vaccin soit moins efficace sur ce nouveau variant, explique le ministre de la Santé. Cela ne veut pas dire qu'il y a une absence de risques (...) On a de bonnes raisons d'espérer que le vaccin garde toute son efficacité puisque la protéine qui est mutée dans le variant anglais n'est pas la partie de la protéine qui est ciblée par le vaccin". Et d'ajouter : "Le variant ne circule pas massivement en France".