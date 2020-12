Coronavirus : que sait-on de la nouvelle souche qui se propage en Afrique du Sud ?

publié le 24/12/2020 à 15:33

Une mutation du nouveau coronavirus identifiée au Royaume-Uni et potentiellement plus contagieuse que le virus initial a provoqué de nouvelles inquiétudes autour du monde, amenant de nombreux pays à suspendre leurs liaisons avec les Britanniques, qui ont de leur côté décidé le reconfinement de plusieurs territoires dont Londres.

Mais une autre souche, elle aussi récemment repérée, suscite également certaines craintes. Le Royaume-Uni, justement, a décidé de suspendre l'arrivée de vols en provenance d'Afrique du Sud, où un virus mutant a également découvert.

Matt Hancock, ministre de la Santé britannique, a décrit une mutation "très préoccupante", et peut-être encore plus contagieuse que la nouvelle souche apparue au Royaume-Uni. Des propos confirmés par des scientifiques sud-africains, cités par The Guardian. Ceux-ci travailleraient "calmement et méthodiquement" pour mieux comprendre cette nouvelle souche. "En regroupant nos données, on s'aperçoit que cette variante se transmet un peu plus efficacement de personne à personne", s'inquiète le docteur Richard Lessells, qui mène les études.

Une possible menace pour la vaccination

Toujours selon Richard Lessells, la variante menace l'efficacité du vaccin. Un vaccin permet d'immuniser contre un virus, mais une nouvelle souche peut échapper à cette immunisation. Selon les autorités sanitaires, européennes notamment, la variante britannique n'empêche pas une bonne vaccination. Ce n'est peut-être pas le cas pour celle d'Afrique du Sud. La nouvelle souche pourrait également entraîner des réinfections plus facilement.

Salim Abdool Karim, chargé de la réponse à la crise sanitaire par le gouvernement sud-africain, a cependant précisé que, si le virus mutant semble se transmettre plus rapidement, rien n'indique pour l'heure qu'il serait plus sévère, ou présenterait un plus haut taux de mortalité. En dehors de l'Afrique du Sud, seul le Royaume-Uni a déclaré des cas de cette nouvelle variante.