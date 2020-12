publié le 30/12/2020 à 00:24

Le dernier rapport du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) n'est guerre optimiste quant aux nouvelles mutation du coronavirus. Il a noté un risque "élevé" que celles-ci entraînent une "pression supplémentaires" sur les services de santé et une hausse de la mortalité. En cause : la plus forte contagiosité de ces nouvelles souches du virus.

L'ECDC estime que ces dernières, plus contagieuses, auront un impact "plus élevé sur le nombre des hospitalisations et le nombre des morts", note l'agence dans ce document rendu public le mardi 29 décembre, tout en rappelant qu"'il n'y a aucune information sur des infections plus sévères". Une tendance inquiétante qui se révèle particulièrement vraie pour "les plus âgés ou (pour les personnes) avec de la co-morbidité", peut-on lire dans les colonnes de Ouest France.

Ce rapport s'est intéressé aux nouvelles souches découvertes au Royaume-Uni et en Afrique du Sud dont "la transmissibilité accrue" fait craindre un regain conséquent de la pandémie de la Covid-19 qui a fait plus 1.700.000 victimes dans le monde.

Dans le monde, on dénombre désormais plus de 3.000 cas de la nouvelle mutation virale découverte sur l'île britannique, détaille Europe 1. En Afrique du Sud, les autorités sanitaires ont rapporté près de 300 cas d'un autre variant. En Europe, trois cas de cette nouvelles souche ont été enregistrés (deux au Royaume-Uni et un en Finlande) sur des personnes de retour d'Afrique du Sud.