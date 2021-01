Coronavirus en Angleterre : Boris Johnson annonce un retour au confinement total

et AFP

publié le 04/01/2021 à 21:17

Après l'Écosse, l'Angleterre se reconfine. Quelques heures après son homologue écossaise Nicola Sturgeon, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé lundi soir dans une allocution télévisée, que toute l'Angleterre allait être reconfinée à partir de mercredi pour lutter contre la propagation du coronavirus et surtout de son nouveau variant plus contagieux.

Ce nouveau confinement, aussi strict que celui mis en place au printemps, prévoit la fermeture des écoles et doit durer si les conditions le permettent, jusqu'à la mi-février, a-t-il annoncé. Près de 80% de la population anglaise sont déjà soumis au plus haut niveau de restrictions, tandis que les provinces d'Irlande du Nord et du Pays de Galles ont instauré juste après Noël leur troisième confinement.

Signe annonciateur d'un net durcissement, les responsables des services sanitaires de tout le Royaume-Uni avaient recommandé le passage au plus haut niveau d'alerte sanitaire du pays. Plus tôt ce lundi, l'Écosse a annoncé un nouveau confinement "similaire à celui de mars" 2020, pour tout le mois de janvier.