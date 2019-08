Le pain, l'aliment rassurant !

publié le 20/08/2019 à 15:45

Au menu du jour, il est tout chaud, il sort tout juste du four : c'est le pain !

Il est resté un élément central de notre quotidien, complice de nos repas et de nos escapades nomades ou de nos pauses rapides de restauration. Sans pain, point de sandwich mais pas non plus de hamburgers !

Qu’il soit de froment, de seigle, d’épeautre ; force est de constater que même si nos habitudes de consommation évoluent, le pain est une constance rassurante qui enveloppe, accompagne, rehausse, éponge nos mets des plus simples aux plus sophistiqués.

A travers les régions de l’hexagone, il est le reflet d’une culture, d’une identité.

Point de passage souvent obligé avant de rentrer à la maison, la boulangerie permet de découvrir la magie opérée par la farine, le sel, la levure ou le levain et l’eau … quatre ingrédients qui à coup sûr croustilleront.

Best-seller et star de la boulangerie française, la baguette de tradition Française est un incontournable.

Si bien que sa composition est fixée légalement pour la différencier de la baguette dite ordinaire dans laquelle l’ajout d’adjuvants ou agents chimiques sont libres.

Or, le décret 93-1074 du 13 septembre 1993, dispose que la « baguette de tradition française » ne peut être fabriquée qu'avec les ingrédients suivants : farine de blé, eau, levure et/ou levain, sel. Seuls trois ajouts sont possibles, réglementés et à la discrétion de l’artisan la farine de fèves (à 2 %), la farine de soja (à 0,5%) et/ou la farine de malt de blé à (0,3%).

Une baguette a généralement d’une largeur de 5 à 6 cm, pour une longueur de près de 65 centimètres. Elle pèse environ 250 grammes.

Il existe différentes variantes de la baguette. La flûte ou le pain parisien est plus épais pour un poids de 400 g, La ficelle est plus fine et elle pèse autour de 125 g.





Aujourd'hui au bout du fil, Catherine Picquenard, boulangère à Vaucresson (Ile de France) !







