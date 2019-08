Les fruits à coque : un trésor nutritif !

publié le 19/08/2019 à 13:28

Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous donnent envie de cuisiner et surtout de passer à table.

Au menu du jour, des noix, des noisettes, des amandes, des pistaches… Vous l’avez compris on va vous parler des fruits à coque aujourd’hui.



Car dès qu’on commence à faire des recherches sur les noix, les noisettes, les amandes, les cajou, les noix de macadamia ou les pécans, c’est d’abord et avant tout les caractéristiques nutritives qui apparaissent sur internet. Il n’y a aucun autre aliment qui génère une telle unanimité. Le goût, les recettes, les utilisations en cuisine sont secondaires comme les modes de production et la provenance de ces fruits ! la seule chose qui compte c’est tout ce qu’ils apportent !

Noix, noisettes, amandes… Les fruits à coque, consommés régulièrement, sont associés à une réduction des risques de cancer du pancréas, de maladies cardio-vasculaires ou d’AVC.

Peu sucrés, riches en fibres, minéraux et bons acides gras, les noix et autres fruits à coques sont considérés comme des aliments intéressants pour notre santé. Protéines, Oméga 3, magnésium, antioxydants : les fruits à coque renferment un tas de bonnes choses.

Une petite poignée par jour suffit, car ils sont riches en acide gras saturés et très caloriques.

Le terme « noix » désigne ici l’ensemble des fruits à coques : noix, amandes, noisettes, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de Macadamia, noix du Queensland.

Le coup de fil du jour

Chaque jour, un chef vous dévoile une astuce, un secret ou une recette pour cuisiner vos produits préférés !

Aujourd'hui au bout du fil, Cécile Vidal, productrice de noix à Louzac Saint André en Charente !





Le Défi Frigo

Vous avez un ingrédient au frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de stress ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette ! A vous de les départager !

SOS Luana

Vous avez besoin d’une idée de repas pour un événement particulier ou tout simplement pour égayer votre quotidien, heureusement il y a SOS Luana !





Pain gourmand



Ingrédients :



1 gros pain boule non tranché

200g de mélange de fromages ( fond de frigo )

200g de jambon blanc

70g de beurre salé mou

ail ; persil



Préchauffer le four à 180°.



Couper les fromages en tranches fines et le jambon en dés.



Mixer le beurre avec l'ail et le persil faire fondre au micro-onde.



Quadriller le pain en profondeur avec un couteau badigeonner de beurre, répartir les tranches de fromages et les dés de jambon dans les incisions.



Enfourner le temps que les fromages soit fondus .







L'escale de rêve

Jean Sébastien Petitdemange partage avec vous ses souvenirs. Il nous emmène aujourd'hui au Maroc !



















