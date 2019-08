La cuisine à toutes les sauces !

publié le 14/08/2019 à 13:04

Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous donnent envie de cuisiner et surtout de passer à table. Notre pari quotidien ? Se régaler tous ensemble sur RTL !

Au menu du jour, hollandaise, béarnaise, vinaigrette, nantaise, mayonnaise… Elles accompagnent tous vos plats ! On va vous parler des sauces aujourd’hui ! Des histoires de sauce évidemment, des conseils pour bien les préparer !



Le mot vient du latin salsa, chose salée… ce mot était utilisé à l’origine pour décrire l’eau de la mer. Le mot sauce apparaît au 13ème siècle et s’applique aux préparations liquides qui assaisonnent ou accompagnent certains mets. Elles sont servies à part ou incorporée au dernier moment. Une sauce permet de souligner les saveurs d’un plat, de les nuancer.

Mais dans l’histoire, les sauces ont servi à masquer les goûts forts parfois faisandés du gibier et des poissons. Il était un adage dans les cuisines : « La sauce vaut mieux que le poisson… »

Les cuisiniers romains furent les premier à inventer des sauces adaptées à chaque plat. Elles accompagnaient les festins interminables et dans les écrits d’Apicius : on découvre que la sauce aux truffes était très prisée. Et que la mayonnaise accompagnait déjà les crustacés.

Alors si la base du Ketchup est d’origine chinoise et fut rapporté par les colons britanniques, appelée alors "ké-tsiap", cette sauce de saumure de poisson, assez piquante, auraient été un peu trop forte au goût des occidentaux qui rajoutèrent des champignons, puis des tomates et du sucre.

En 1876, Heinz lance son "Tomato Catsup", le dernier mot signifiant "qualité supérieure". Il est alors composé de tomates, sucre, vinaigre et épices. Dix ans plus tard, il se rend en Angleterre avec sa famille pour présenter ses produits à la boutique londonienne "Fortnum & Mason" : le ketchup tel que nous le connaissons vient de franchir l'Atlantique. Andy Wahrol en a fait une œuvre d’art et 97% des foyers US en ont en permanence dans leur frigo... Problème, c’est plein de sucre !

Aujourd'hui au bout du fil, Éric Trochon, chef du restaurant Solstice dans le 5ème arrondissement de Paris.





Baccalà alla vicentina



Ingrédients (pour 4 personnes)



1 beau filet de morue séché (pas trop épais)

2 anchois sous huile

200g d’oignons blancs

1 gousse d’ail

40g de farine

50g de parmesan râpé

½ l de lait entier

1 bouquet de persil plat

huile d’olive ; sel ; poivre



Mettre la morue dans un bain d’eau froide et lait. Laisser tromper pendant 48h en changeant souvent l’eau.



Priver d’arêtes et de la peau, laver sous l’eau courante. Essuyer et couper en 8 morceaux égaux.



Hacher finement les anchois avec le persil et réserver.



Dans une sauteuse, faire revenir dans de l’huile d’olive les oignons coupés en fines lamelles et l’ail écrasé. Laisser suer.



Ajouter le mélange anchois et persil.



Mijoter pendant 5 min, puis tartiner avec la moitié du mélange 4 tranches de morue. Ajouter du parmesan, du poivre et du sel si nécessaire.



Couvrir avec une autre tranche de morue et fermer avec de la ficelle alimentaire.



Passer dans la farine, disposer dans une sauteuse (ma mère utilise une sauteuse en terre cuite).



Couvrir avec le reste de mélange aromatique, puis ajouter un filet d’huile d’olive et couvrir avec le lait.



Cuire à feu très doux pendant 2h en prenant soin de retourner le poisson.













L'escale de rêve

Jean Sébastien Petitdemange partage avec vous ses souvenirs. Il nous emmène aujourd'hui dans l'Aveyron...



















