Soupes et bouillons : subtils mélanges de saveurs !

Au menu du jour, ils sont beaux mais pas toujours chauds, ils paraissent simples mais sont de subtils mélanges de saveurs et de savoir-faire... On vous parle des soupes et des bouillons !



La soupe est sans conteste le mode d’alimentation le plus ancien et le plus répandu de notre civilisation. Dès que les hommes ont appris à faire chauffer de l’eau, ils ont commencé à faire cuire des légumes, des racines, de la viande dans les récipients qu’ils s’étaient inventés.

Dès le Moyen-Âge, la soupe désigne la tranche de pain que l’on trempe dans un liquide chaud : bouillon, lait, sauce et jus de viande. Rapidement elle devient aussi un remède. On se met à préparer des bouillons de santé à base de légumes et d’herbes. Dans chaque région, les recettes se transmettent dès qu’on constate des effets thérapeutiques.

Le bouillon pour le malade a traversé les siècles. Il réhydrate, il est facile à digérer en même temps qu’il nourrit. Idéal donc !

A l’origine, la soupe est plutôt un repas de paysans, elle deviendra un plat prisé des bourgeois et des monarques. Au 17ème siècle, on passe de la soupe banale au potage travaillé, au consommé délicat. Les meilleurs légumes et les belles viandes devinrent les ingrédients des potages du roi de France.

Aujourd'hui au bout du fil, Eric Guérin, chef du restaurant La Mare aux Oiseaux, à Saint-Joachim en Loire Atlantique !





Le frico





Ingrédients :



500g de pommes de terre

500g de fromage de Montasio (ou un fromage à raclette)

200g d’oignons

50g d’huile d’olive

Sel ; poivre



1. Priver les oignons et les pommes de terre de leur peau, couper les oignons en fines lamelles et râper les pommes de terre ainsi que le fromage.



2. Dans une sauteuse, faire revenir les oignons, ajouter les pommes de terre râpées et laisser cuire à feu doux pendant 10 min.



3. Ajouter le fromage, saler et poivrer jusqu’à ce qu’il fonde.



4. A ce moment-là, chauffer une poêle avec un filet d’huile d’olive et mettre le mélange.



5. Bien aplatir puis cuire sur chaque face jusqu’à ce qu'une pellicule croustillante soit formée.



6. Servir chaud avec de la polenta.







