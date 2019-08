La tomate et ses milliers de variétés !

publié le 13/08/2019 à 09:57

Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous donnent envie de cuisiner et surtout de passer à table. Notre pari quotidien ? Se régaler tous ensemble sur RTL !

Elles peuvent être de plusieurs couleurs différentes, rouge, vertes, ou encore jaunes. On les aime qu’elles soient cœur de bœuf ou encore noir de Crimée, en salade ou farcies… On vous parle des tomates aujourd’hui !

La tomate est originaire des Andes, en Amérique du Sud, où l’on trouve encore aujourd'hui des formes sauvages. L'ancêtre de l'espèce cultivée pourrait être la tomate cerise.

Le vent, les cours d'eau, les oiseaux ou les Indiens migrant vers le nord l’auraient transporté et elle a trouvé là un terrain fertile à son établissement.

Elle ne semble pas avoir été consommée par les autochtones de son aire d'origine. Au contraire, elle a été adoptée dans l'alimentation des Mexicains qui, par sélection, ont obtenu de nombreuses variétés. En effet, lors de la conquête, les Espagnols découvrirent au marché de la capitale aztèque, plusieurs types de tomates de couleurs, saveurs et formes diverses.

Aujourd'hui, sous serres, les rendements moyens sont de l'ordre de 400 tonnes par hectare en tomates grappes. Pour le plein champ, le rendement est inférieur, autour des 80 tonnes par hectare. Et pour la serre, c’est 8 mois de récolte contre 3 mois à peine en plein champ.

Sur les 550 000 tonnes produites chaque année en France, 33 % sont originaires de Bretagne.





Le coup de fil du jour

Chaque jour, un chef vous dévoile une astuce, un secret ou une recette pour cuisiner vos produits préférés !



Aujourd'hui au bout du fil, Louis-Albert de Broglie, propriétaire du Château de la Bourdaisière, qui abrite le Conservatoire National de la Tomate, à Montlouis-sur-Loire en Indre-et-Loire.







Le Défi Frigo

Vous avez un ingrédient au frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de stress ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette ! A vous de les départager !

Pour jouer, c'est simple : appelez-nous au 3210 ou envoyez par SMS le mot REGAL suivi de votre ingrédient au 64900 !



A gagner : des guides du Routard et une montre RTL !

N'hésitez plus, l'antenne est à vous !









SOS Luana

Vous avez besoin d’une idée de repas pour un événement particulier ou tout simplement pour égayer votre quotidien, heureusement il y a SOS Luana !





Panna cotta sans gélatine



Ingrédients (pour 4 personnes)



300 ml de crème liquide

125ml de lait entier

70g de blancs d’œufs ( 2 œufs)

70g de sucre

½ gousse de vanille



Sauce

300g de fraises

½ orange

2 c à s de sucre glace



Dans une casserole, mélanger la crème, le lait, le sucre et les grains de vanille.



Porter à petite ébullition, puis laisser refroidir.



Ajouter les blancs directement dans le mélange lait-crème–sucre-vanille et mélanger énergiquement avec un fouet.



Verser dans des petits récipients et disposer dans un plat allant au four et rempli à moitié d’eau tiède. Cuire dans un four à 140° pendant 40 min.



Laisser refroidir, puis reposer au frigo pendant 2 heures.



Servir avec la sauce de votre choix.









L'escale de rêve

Jean Sébastien Petitdemange partage avec vous ses souvenirs. Il nous emmène aujourd'hui en Louisiane...



















L'équipe de l'émission vous recommande