Les poissons blancs, n'ayez pas peur des arêtes !

Au menu du jour, il est frais mon poisson, il est bon mon merlu, il est bon mon cabillaud, elle est belle ma lingue ! J’ai aussi du colin, du lieu et du bar en réserve ! Je vous en mets combien ? On vous parle des poissons blancs aujourd’hui !

En cuisine, on parle de cabillaud pour désigner un poisson frais et on utilise morue pour une préparation de poisson séché et salé. Dans le domaine de la pêche, le terme cabillaud désigne les morues d’âge mûr tandis que le mot morue s’utilise pour désigner les poissons plus jeunes.

L’églefin et le haddock sont également les mêmes poissons mais préparés différemment. L’aiglefin désigne le poisson frais, tandis que le haddock est le nom donné à l’églefin fumé et salé. Le haddock est donc une préparation d’aiglefin fumé L’aiglefin est le poisson utilisé en Angleterre du Nord et en Écosse pour la réalisation du célèbre fish and chips.

Le bar et le loup sont le même poisson. Le nom ne diffère pas en fonction de la préparation mais bien du lieu de pêche. Pêché dans l’Atlantique, il se nommera bar tandis que pêché dans la mer Méditerranée, on parlera de loup. Il est surnommé loup à cause de son côté vorace: durant sa croissance, le bar ouvre sa bouche et mange de tout: bébés crabes, sardines, anchois, crevettes, etc.

Pour la lotte, c’est bien plus complexe ! Commercialement parlant, la lotte désigne plusieurs choses et des poissons différents. La baudroie quant à elle est un poisson de mer qui vit dans l’Est de l’Atlantique, en Méditerranée, dans la mer Noire, en Amérique du Nord, et au large de l’Afrique.

En ce qui concerne le merlu et le colin, il y a deux niveaux de compréhension et d’appellation. Le merlu est appelé colin mais peut conserver son appellation merlu lorsqu’il est frais. Là où cela se complique un peu c’est lorsque le lieu noir est frais ou congelé, il prend le nom de colin. Le colin désigne donc le merlu et le lieu noir. C’est un nom générique donné à une grande variété de poissons blancs.

La vraie paella de Valencia (prévoir une poêle à paella)



Ingrédients (pour 4 personnes)



450g de cuisses de poulet

450g de lapin

400g de riz bomba : riz rond

200g de haricots blancs frais

1,2l de bouillon

150g de poivrons rouges

0,3g de safran

200g de pois gourmands

200 ml de coulis de tomates

1 verre de vin blanc

sel ; poivre ; huile d'olive ; paprika doux



Couper le poulet et le lapin en morceaux. Les faire revenir dans une sauteuse avec de l'huile d'olive.



Une fois bien dorées, ajouter le vin blanc. Laisser évaporer, ajouter doucement 200ml de bouillon. Saler, poivrer.



Couvrir et laisser cuire à feu doux.



Couper les poivrons en lamelles : ajoutez-les avec les pois gourmands et les haricots blancs au poulet et au lapin.



Mélanger pendant 2 min, puis verser le coulis de tomate, le paprika et le reste de bouillon.



Bien mélanger avant d'ajouter le riz en pluie, disposez-le de façon uniforme.



Cuire pendant 7/8 min à petit frémissement, puis pendant 10 min à feu doux jusqu'à ce que tout le bouillon soit évaporé.



Les dernières 5 minutes, ajouter le safran qui aura été dilué dans un fond de bouillon. Si tout le bouillon s'est évaporé, la paella est prête. Un tour de moulin à poivre et déguster aussitôt.











