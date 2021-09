Les infos de 8h - Soldat tué au Mali : "Il était avec ses frères d'armes", témoigne sa mère

Maxime Blasco, 34 ans, est mort au combat vendredi 24 septembre. Le caporal-chef, au parcours exemplaire et multimédaillé, est tombé sous les balles de djihadistes au Mali, lors d'une opération de reconnaissance. Sur RTL, le père et la mère de Maxime Blasco ont tenu à avoir un mot pour leur fils, témoignant de son engagement total pour la France.



"Il était, comme il disait, avec ses frères d'armes, ils étaient soudés. Il m'a dit 'c'est ce que je sais faire et j'essaie de le faire au mieux'. Et quand il allait faire une mission, il la faisait. Le but c'était de faire la mission", évoque la mère de Maxime Blasco. "Pour lui c'était normal", poursuit-elle.

Son père décrit un homme courageux. "Il disait que la mort faisait partie de la vie. On a du mal à l'accepter, mais on va l'accepter. On connaissait les risques." Un propos approuvé par la mère du caporal-chef : "Oui, on les connaissait, ils les connaissent tous", dit-elle.

