Un cocorico ce mercredi soir 21 avril avec la victoire de Julian Alaphilippe. Le champion du monde de cyclisme remporte pour la troisième fois la Flèche Wallonne, en venant à bout du slovène Primoz Roglic au sommet du mur de Huy.

"Je voulais juste montrer que j'avais la tête dure. Depuis le début de saison, c'est vrai que je n'ai pas gagné beaucoup, mais ça ne m'a pas empêché de prendre du plaisir quand même et j'avais à cœur de relever les bras", a confié le champion du monde à nos confrères de France Télévision.

"Sur une course aussi dure que la Flèche, je m'étais mis un peu, pas la pression, mais on avait à cœur de bien faire. Je suis content d'y être arrivé", s'est réjoui Julian Alaphilippe à l'arrivée de la 85e édition de la Flèche Wallonne. C'est la troisième fois que le cycliste français remporte cette compétition (2018,2019 et 2021).

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - Le calendrier de déconfinement commence à se concrétiser. Le 3 mai devrait signer la fin de la règle des 10 kilomètres et des attestations. Mi-mai, "certaines terrasses" et lieux de culture devraient bel et bien réouvrir, a annoncé Gabriel Attal ce mercredi.



Espace - La Nasa reporte le départ de Thomas Pesquet de 24 heures. La navette SpaceX était prête à s'élancer jeudi vers la Station spatiale internationale, mais en raison de la météo le lancement est finalement prévu vendredi.

Royaume-Uni - Triste anniversaire à Windsor pour la reine Elizabeth II qui célébrait ce mercredi son 95e anniversaire. Pas de grande célébration pour sa Majesté qui a perdu son époux le prince Philipp il y a moins de deux semaines.