Alors qu'il effectuait un "vol de routine", un hélicoptère de la Marine américaine s'est écrasé ce lundi 31 août aux alentours de 16h30 (23h30, heure française) dans l'océan Pacifique, comme l'a indiqué sur twitter le commandement de la Marine américaine pour la zone Pacifique. L'appareil volait à un peu plus d’une centaine de kilomètres des côtes de San Diego au moment de l'accident.

Un membre de l'équipage a été secouru par les autorités, qui poursuivent encore les recherches ce mercredi pour retrouver les cinq autres membres de l'équipage, toujours portés disparus.

Dans un message du représentant de la Marine publié sur twitter ce mercredi 1er septembre au soir, il est indiqué que "de multiples moyens aériens et maritimes sont déployés par la Garde côtière et la Marine et que le marin sauvé se trouve dans un état stable."