La règle des 100 km s'applique à tous et pourtant il y a des Français plus chanceux que d'autres. Par exemple, ceux qui habitent en bord de mer ou près d'une frontière ont beaucoup moins de choix. Cela a donné une idée à un géographe montpelliérain. Il a créé une carte pour avoir le top 10 des communes les plus chanceuses et puis les autres.

Ainsi, les plus chanceux de France sont les 160 habitants de Vendières, un petit village tout au Sud du département de l'Aisne, à la frontière avec la Seine-et-Marne comme l'explique Mathieu Ambrosi du site Geonov. "Tout le Nord du département sort du cercle de 100 km, ce qui fait qu'il se retrouve avec une surface plus grande dû à la forme du département. Ces habitants peuvent aller à Paris à l'Ouest, à l'Est ils peuvent dépasser Châlons-en-Champagne, mais comme ils ont également accès au Nord ils peuvent aller jusqu'à Saint-Quentin", détaille-t-il.

À l'inverse, les moins chanceux sont les Alsaciens et plus précisément les habitants de Lauterbourg. Avec la fermeture des frontières ils perdent les trois quarts de leurs déplacements potentiels, un record : "Ces habitants n'ont accès à leur département que vers l'Ouest." Et juste après Lauterbourg, c'est la ville de la Hague, dans le département de la Manche, qui se retrouve sur le podium des plus mal chanceux de France à ce grand jeu du déconfinement.

