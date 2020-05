Déconfinement : pourquoi la réouverture des frontières vire au casse-tête

et Catherine Mangin

publié le 18/05/2020 à 18:01

L'Italie a annoncé la réouverture de ses frontières pour le 3 juin prochain, non sans surveillance. Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'un début de retour à la normale ? C’est un symbole en tout cas, car il s’agit du pays le plus durement touché par la pandémie en Europe. Le gouvernement italien a décidé d'entendre les revendications du secteur touristique sinistré, qui représente plus de 10 points de PIB.

Dans le même temps, on observe des mouvements contraires. L’Espagne limite les entrées sur son territoire et impose une quarantaine à l’entrée des voyageurs. Le Royaume-Uni change d'avis et pourrait instaurer bientôt "une quarantaine pour les personnes qui entrent dans le pays par avion".

Des quarantaines vont-elles subsister aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé de vaccin ? "C'est tout à fait probable, estime François Lenglet. Les quarantaines seront plus ou moins strictes suivant les pays." C’est un nouvel échec pour harmoniser les décisions, notamment dans l’espace Schengen. Au Japon et à Hong Kong, on attend le résultat du test à l'aéroport. D'autres États innovent. La Nouvelle-Zélande et l’Australie ont convenu de créer une "bulle touristique" sans Covid-19 entre leurs deux pays.

La fin de la mondialisation ?

Les restrictions, si elles sont durables, ne vont-elles pas remettre en cause la mondialisation ? Marcel Gauchet, le philosophe, déclare dans L'Express que la mondialisation comme état de fait technique, mentalitaire et politique ne bougera pas.

La mondialisation ne va pas disparaître. Mais la tendance n'est plus du tout la même : frontières pour les passagers, pour les capitaux, tarifs pour les biens, tout a changé. Un mouvement était déjà amorcé avant la crise. Le rôle des nouvelles technologies est également ambigu : communication, mais aussi surveillance.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcast

Google Podcast

>> Hors-série Lenglet-Co : crise du coronavirus, un podcast quotidien présenté par François Lenglet et Catherine Mangin, qui vous donne les clés pour tout comprendre des évolutions et révolutions provoquées par la crise du coronavirus en France, en Europe et dans le monde.

Si vous souhaitez poser des questions à François Lenglet, écrivez à temoins@rtl.fr et ou laissez un message sur la page Facebook de RTL.